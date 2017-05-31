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Юноши БК «Самара» стали вторыми на Всероссийском фестивале мини-баскетбола

С 22 по 30 мая в Анапе проходил фестиваль с участием команд со всей России. В мужской части фестиваля среди юношей приняли участие 18 команд.
 
Насыщенная программа фестиваля включала в себя  «классический» баскетбол, стритбол, различные конкурсы мастерства и на знание правил игры.
 
Отлично проявили себя воспитанники БК «Самара» (тренер — Андрей Владимиров): по итогам настоящего баскетбольного марафона они заняли второе место в общем зачете. Команда «Самары» (Артем Орда, Денис Шарафутдинов, Григорий Артемьев) взяла «бронзу» в турнире по стритболу 3 на 3, Максим Мелькумов стал вторым в конкурсе капитанов, а арбитр Евгений Тяжев — третьим в конкурсе судей.
 
Юные самарцы опередили соперников из Санкт-Петербурга, Волгограда, Перми, Благовещенска и даже из знаменитой московской «Тринты», одной из лучших баскетбольных школ страны. Лишь команда «Волки» из подмосковного Раменского смогла опередить самарцев и стать победителем общего зачета.
Дата: 31 мая 2017 , 09:35
182
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: БК "Самара"
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