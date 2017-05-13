«Крылья Советов» проиграли «Зениту»
В субботу, 13 мая, в матче 28-го тура Чемпионата Российской футбольной премьер-лиги самарские «Крылья Советов» уступили Санкт-Петербургскому «Зениту» со счетом 1:3. Игра на стадионе «Металлург» собрала свыше 18 тысяч зрителей.
В начале поединка самарцы пропустили два быстрых мяча. Дважды Гиорги Лорию во время выходов один на один переигрывал Артем Дзюба.
На 35-й минуте футболисты «Зенита» забили третий гол. После навеса с угла поля мяч в ворота «Крыльев» в падении отправил Гарсия.
Во второй половине самарцы сильно прибавили. В результате «Крыльям» удалось забить один мяч в ворота соперника. На 55-й минуте у хозяев отличился Джанни Бруно, который забивает за нашу команду во втором матче подряд.
До конца встречи больше «Крыльям» забить не удалось. Соперники обменялись опаснейшими моментами. У «Крыльев» в перекладину попали Ткачев и Зуев, а у «Зенита» в штангу угодил Дзюба.
В итоге — счет 3:1 в пользу «Зенита». Следующий матч команда Вадима Скрипченко проведет 17 мая на выезде в Томске против «Томи». Начало встречи - в 16:00 по самарскому времени.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Спорт
13 мая 2017
170
1 мая 2017
762
26 апреля 2017
358
26 апреля 2017
631
24 апреля 2017
683
24 апреля 2017
424
23 апреля 2017
749
13 мая 2017 , 21:15
159
Инцидент произошел на улице Тухачевского.
13 мая 2017 , 19:00
170
В субботу, 13 мая, в матче 28-го тура Чемпионата Российской футбольной премьер-лиги самарские...
13 мая 2017 , 16:38
188
В связи с проблемами технического характера в субботу, 13 мая, прием граждан в...
13 мая 2017 , 15:54
269
Самарская гильдия поваров продолжает отбирать рецепты к главному спортивному событию 2018 года....
13 мая 2017 , 13:57
365
Ожидается, что игру посетят более 20 тысяч болельщиков
13 мая 2017 , 10:04
910
Поздно вечером в пятницу, 12 мая, в Промышленном районе города произошла серьезная авария
12 мая 2017 , 18:46
518
На эти цели из бюджета города планируется выделить 9,3 млн рублей.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5251
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
4921
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
16 апреля 2017
4751
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
25 апреля 2017
3401
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
5 мая 2017
477
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
5 мая 2017
490
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2612
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.
10 мая 2017
457
1
Рисунок посвящен Великой Отечественной войне.