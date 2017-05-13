«Крылья Советов» проиграли «Зениту»

В начале поединка самарцы пропустили два быстрых мяча. Дважды Гиорги Лорию во время выходов один на один переигрывал Артем Дзюба.

На 35-й минуте футболисты «Зенита» забили третий гол. После навеса с угла поля мяч в ворота «Крыльев» в падении отправил Гарсия.

Во второй половине самарцы сильно прибавили. В результате «Крыльям» удалось забить один мяч в ворота соперника. На 55-й минуте у хозяев отличился Джанни Бруно, который забивает за нашу команду во втором матче подряд.

До конца встречи больше «Крыльям» забить не удалось. Соперники обменялись опаснейшими моментами. У «Крыльев» в перекладину попали Ткачев и Зуев, а у «Зенита» в штангу угодил Дзюба.

В итоге — счет 3:1 в пользу «Зенита». Следующий матч команда Вадима Скрипченко проведет 17 мая на выезде в Томске против «Томи». Начало встречи - в 16:00 по самарскому времени.