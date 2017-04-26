Сегодня «Крылья Советов» сыграют в Туле с «Арсеналом»



Кстати, в составе «Арсенала» мы увидим знакомых, поигравших за «Крылья» - Илью Максимова, Гиа Григалаву, а также уроженца Самары Игоря Шевченко и Игоря Горбатенко из коноплевской академии. Жаль только, что этот во многом знаковый матч увидят единицы самарских болельщиков. Прямая трансляция игры намечена на специфическом телеканале «Матч! Футбол 3» в 20.30. Не забудьте, про Первомай. 1 мая на Металлурге» «Крылья» будут принимать еще одного принципиального соперника – «Оренбург» в 16.30.

В случае успеха хозяева поля наберут с «Крыльями» одинаковое количество очков – 21 и отодвинут их в зону прямого вылета. Волжане, вырвав победу, напротив, значительно уйдут от края пропасти и оторвутся от прямого конкурента на шесть очков. Тогда впереди им светят по большому счету только стыковые матчи.