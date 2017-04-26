Сегодня «Крылья Советов» сыграют в Туле с «Арсеналом»
В первом круге в Самаре команды разошлись миром – 1:1. Но сейчас ситуация иная. Соперники – соседи по турнирной таблице и бьются за выживание в премьер-лиге. Обеим командам позарез нужна победа.
В случае успеха хозяева поля наберут с «Крыльями» одинаковое количество очков – 21 и отодвинут их в зону прямого вылета. Волжане, вырвав победу, напротив, значительно уйдут от края пропасти и оторвутся от прямого конкурента на шесть очков. Тогда впереди им светят по большому счету только стыковые матчи.
Кстати, в составе «Арсенала» мы увидим знакомых, поигравших за «Крылья» - Илью Максимова, Гиа Григалаву, а также уроженца Самары Игоря Шевченко и Игоря Горбатенко из коноплевской академии. Жаль только, что этот во многом знаковый матч увидят единицы самарских болельщиков. Прямая трансляция игры намечена на специфическом телеканале «Матч! Футбол 3» в 20.30. Не забудьте, про Первомай. 1 мая на Металлурге» «Крылья» будут принимать еще одного принципиального соперника – «Оренбург» в 16.30.
В случае успеха хозяева поля наберут с «Крыльями» одинаковое количество очков – 21 и отодвинут их в зону прямого вылета. Волжане, вырвав победу, напротив, значительно уйдут от края пропасти и оторвутся от прямого конкурента на шесть очков. Тогда впереди им светят по большому счету только стыковые матчи.
Кстати, в составе «Арсенала» мы увидим знакомых, поигравших за «Крылья» - Илью Максимова, Гиа Григалаву, а также уроженца Самары Игоря Шевченко и Игоря Горбатенко из коноплевской академии. Жаль только, что этот во многом знаковый матч увидят единицы самарских болельщиков. Прямая трансляция игры намечена на специфическом телеканале «Матч! Футбол 3» в 20.30. Не забудьте, про Первомай. 1 мая на Металлурге» «Крылья» будут принимать еще одного принципиального соперника – «Оренбург» в 16.30.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Спорт
26 апреля 2017
188
26 апреля 2017
133
24 апреля 2017
285
24 апреля 2017
170
23 апреля 2017
626
20 апреля 2017
404
19 апреля 2017
347
19 апреля 2017
368
26 апреля 2017 , 13:25
29
Об этом sgpress.ru рассказал директор подрядной организации ООО «Мастер» Юрий Рылкин.
26 апреля 2017 , 12:56
317
24 апреля 2016 года ушла из дома и не вернулась 32-летняя жительница Новокуйбышевска.
26 апреля 2017 , 12:52
53
Новые возможности оформления документов на новую квартиру и минимальные ставки по ипотеке...
26 апреля 2017 , 12:33
84
Во вторник, 25 апреля, состоялось заседание попечительского совета Самарского национального...
26 апреля 2017 , 11:53
131
Расписание изменится в выходные и праздничные дни апреля, мая и июня.
26 апреля 2017 , 11:51
107
Ветераны Самарской области смогут бесплатно позвонить и отправить телеграммы однополчанам в канун 9 мая
Такая возможность предоставляется с 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях региона,...
26 апреля 2017 , 11:06
350
Он предназначен для монтажа металлоконструкций межконсольного пространства.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6 апреля 2017
5484
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4542
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
29 марта 2017
4182
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
16 апреля 2017
3621
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
1078
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1382
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
1206
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1353
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...