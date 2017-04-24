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«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Рубином»

В волжском дерби между «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» на стадионе «Металлург» счет так и не был открыт – 0:0. Хозяева поля не смогли взять реванш за крупное поражение в Казани в первом круге (0:3) и продолжили печальную статистику. Победить «Рубин» они не могут уже несколько сезонов.

-  Это была игра неиспользованных возможностей, - сказал после матча главный тренер «Крыльев» Вадим Скрипченко. - Мы провели качественный матч. Было много перспективных атак и быстрых переходов в атаку. Наш план с прессингом и быстрыми атаками принес результат, но мы не забили. Много ударов нами совершено, но всего один из них в створ. Думаю, по самоотдаче у болельщиков нет претензий к парням. Забитый мяч помог бы нам получить полное удовлетворение. Ничья не тот результат, на который мы рассчитывали. Только когда все мы проникнемся главной целью, мы достигнем результата. Надеюсь, что наши медики принесут хорошие новости и сделают все возможное, чтобы травмированные игроки быстрее вернулись в строй.

- Что касается сегодняшней игры, то в первом тайме нам пришлось непросто, - признался наставник «Рубина» Карлос Грасия. - Нам не удались короткие и средние передачи, мы сами создали себе неприятности. Во втором тайме у нас было больше моментов, мы проводили больше времени на половине поля соперника. У «Крыльев» было много ударов и моментов. Но в итоге ничья.
 
Следующий матч «Крылья Советов» проведут в Туле с «Арсеналом» в среду, 26 апреля. После 24-го тура самарцы находятся на 14-м месте.
 
«Крылья Советов» (Самара) – «Рубин» (Казань) – 0:0
 
«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Ятченко (Таранов, 19), Бато (Зинков, 57), Надсон, Божин, Зуев, Мияйлович, Бруно (Ткачёв, 74), Паскуато, Корниленко.
 
«Рубин»: Рыжиков, Бурлак (Камболов, 32), Санчес, Бауэр, Набиуллин, Ахметов (Жемалетдинов, 59), Лестьенн, Мвила, Сонг, Канунников, Жонатас.
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Дата: 23 апреля 2017 , 20:13
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Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: КС-Самара
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