На игру против "Анжи" "Крылья Советов" выйдут без главного тренера

8 апреля на 65 минуте матча «Крылья Советов» - «Амкар» главный арбитр Виталий Мешков удалил Скрипченко со скамейки из-за спора тренера с резервным судьей. Наставника "Крыльев" дисквалифицировали на один матч – он пропустит игру в Махачкале, где «Крылья Советов» выступят против команды «Анжи». Дисциплинарный комитет решил не применять к Скрипченко дополнительных мер.

Кроме того, комитет оштрафовал футбольный клуб «Крылья Советов» на 80 тысяч рублей за нецензурные выкрики болельщиков самарского клуба с трибун.