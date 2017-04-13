На игру против "Анжи" "Крылья Советов" выйдут без главного тренера
Решение о дисквалификации Вадима Скрипченко приняли 12 апреля в Доме футбола на очередном заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
8 апреля на 65 минуте матча «Крылья Советов» - «Амкар» главный арбитр Виталий Мешков удалил Скрипченко со скамейки из-за спора тренера с резервным судьей. Наставника "Крыльев" дисквалифицировали на один матч – он пропустит игру в Махачкале, где «Крылья Советов» выступят против команды «Анжи». Дисциплинарный комитет решил не применять к Скрипченко дополнительных мер.
Кроме того, комитет оштрафовал футбольный клуб «Крылья Советов» на 80 тысяч рублей за нецензурные выкрики болельщиков самарского клуба с трибун.
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