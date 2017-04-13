Сергей Шнуров споет для болельщиков «Крыльев Советов» в Самаре

Футбольный клуб «Крылья Советов» договорился с известной группой «Ленинград» о том, что музыканты выступят на «Металлурге». Сергей Шнуров даст полноценный концерт по окончании матча с «Зенитом». Билеты на футбол будут действительны на концерт (порядок мест по входному билету также действует и на футбол, и на концерт). Дополнительно будут продаваться места в фан-зону перед сценой. О времени и точках продаж будет сообщено дополнительно. Причем владельцам абонементов покупать билеты на это мероприятие не нужно – пройти на стадион в этот день они смогут по своим сезонным абонементам.