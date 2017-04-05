Болельщики «Лады» и ЦСК ВВС собирают деньги на памятник Геннадию Цыгурову
Хоккейный клуб «Лада» пригласил болельщиков принять участие в сборе средств для памятника заслуженному тренеру СССР, почетному гражданину двух городов - Тольятти и Челябинска - Геннадию Цыгурову, скончавшемуся от тяжелой болезни 14 декабря прошлого года.
Именно под его руководством тольяттинская команда добилась своих самых высоких вершин. Она дважды была чемпионом страны и серебряным призером, обладателем Кубка европейских чемпионов. Это первый наш немосковский чемпион страны.
В позапрошлом году в автокатастрофе погиб помощник Цыгурова по «золотой» «Ладе» Сергей Михалев. Цыгуров не смог приехать на похороны – боролся с раком в заграничной клинике. Чтобы поддержать морально в тяжелой борьбе с коварной болезнью, команда подняла его хоккейный свитер под сводами «Лады-Арены», которую он помогал строить вместе со своими игроками «Лады» уже нового призыва. В основании «Лада-Арены» лежит и его, цыгуровский кирпич. Он вместе с новым поколением игроков «Лады» закладывал фундамент на субботниках во славу будущих побед тольяттинского хоккея.
Но на этом испытания спортсмена не закончились. Чуть больше года назад в семье Цыгуровых произошла ещё одна трагедия – погиб сын Денис – правая рука Геннадия, обладатель «Золотого шлема», лучший защитник отечественного хоккея середины 90-х годов. Цыгуров-старший ушел вместе с эпохой великолепной «Лады», прорубившей «окно» в истории гегемонии столичных клубов. Недавно его фамилию увековечили на стеле, установленной в Автограде в честь героев тольяттинского спорта. Увы, но этого он уже не увидел. Лежал, смертельно прикованный к постели.
И вот теперь «Лада», испытывающая серьезные финансовые трудности – не рассчитались еще с игроками за прошлый сезон – просит болельщиков помочь семье Цыгурова. Первыми на призыв откликнулись бывшие коллеги Цыгурова из самарского ЦСК ВВС и игроки - ветераны «Лады». Сбор средств для установки памятника продолжается.
Геннадий Цыгуров
Справка
Геннадий Цыгуров
Мастер спорта по хоккею.
Заслуженный тренер РСФСР (1981). Заслуженный тренер СССР (1989). Почётный гражданин городов Тольятти (1995) и Челябинска (2006).
Воспитанник специализированной ДЮСШОР «Трактор».
18 сезонов играл защитником в хоккейной команде «Трактор» (1960—1977). Провёл 658 игр, забил 47 шайб. Бронзовый призёр чемпионата СССР (1977), финалист Кубка СССР (1973).
3 сезона был капитаном команды (1965—1969 годы). От болельщиков клуба получил прозвище Бригадир.
3-кратный победитель второго эшелона российского хоккея (2003 - во главе «Торпедо» НН, 2005 - ХК МВД, 2006 - «Трактор»), победитель первой лиги СССР и переходного турнира 1990/91 («Лада»). Под его руководством в элитный дивизион – высшая лига, МХЛ, КХЛ - вышли четыре команды.
Ещё одна победа во втором эшелоне - на счету Цыгурова как игрока (1967/68, вторая группа класса «А», «Трактор»). В сезонах 1993/94 и 1995/96 выигрывал золотые медали чемпионата России с «Ладой».
В 1995-1996 и 1998-2000 годах - был вторым тренером национальной сборной России. В 1999 году молодёжная сборная России, где он работал главным тренером, стала чемпионом мира.
Кавалер ордена «Знак Почёта» (1981). Награждён знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» (2006).
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