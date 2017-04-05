05 апреля 2017 года,
17:54
$ 56.56    60.24   Нефть 54.61 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Спорт/

Болельщики «Лады» и ЦСК ВВС собирают деньги на памятник Геннадию Цыгурову

Хоккейный клуб «Лада» пригласил болельщиков принять участие в сборе средств для памятника заслуженному тренеру СССР, почетному гражданину двух городов - Тольятти и Челябинска - Геннадию Цыгурову, скончавшемуся от тяжелой болезни 14 декабря прошлого года.
 
Именно под его руководством тольяттинская команда добилась своих самых высоких вершин. Она дважды была чемпионом страны и серебряным призером, обладателем Кубка европейских чемпионов. Это первый наш немосковский чемпион страны.
 
В позапрошлом году в автокатастрофе погиб помощник Цыгурова по «золотой» «Ладе» Сергей Михалев. Цыгуров не смог приехать на похороны – боролся с раком в заграничной клинике. Чтобы поддержать морально в тяжелой борьбе с коварной болезнью, команда подняла его хоккейный свитер под сводами «Лады-Арены», которую он помогал строить вместе со своими игроками «Лады» уже нового призыва. В основании «Лада-Арены» лежит и его, цыгуровский кирпич. Он вместе с новым поколением игроков «Лады» закладывал фундамент на субботниках во славу будущих побед тольяттинского хоккея.
 
Но на этом испытания спортсмена не закончились. Чуть больше года назад в семье Цыгуровых произошла ещё одна трагедия – погиб сын Денис – правая рука Геннадия, обладатель «Золотого шлема», лучший защитник отечественного хоккея середины 90-х годов. Цыгуров-старший ушел вместе с эпохой великолепной «Лады», прорубившей «окно» в истории гегемонии столичных клубов. Недавно его фамилию увековечили на стеле, установленной в Автограде в честь героев тольяттинского спорта. Увы, но этого он уже не увидел. Лежал, смертельно прикованный к постели.
 
И вот теперь «Лада», испытывающая серьезные финансовые трудности – не рассчитались еще с игроками за прошлый сезон – просит болельщиков помочь семье Цыгурова. Первыми на призыв откликнулись бывшие коллеги Цыгурова из самарского ЦСК ВВС и игроки - ветераны «Лады». Сбор средств для установки памятника продолжается.

Справка 

Геннадий Цыгуров
 
Мастер спорта по хоккею.
 
Заслуженный тренер РСФСР (1981). Заслуженный тренер СССР (1989). Почётный гражданин городов Тольятти (1995) и Челябинска (2006).
 
Воспитанник специализированной ДЮСШОР «Трактор».
 
18 сезонов играл защитником в хоккейной команде «Трактор» (1960—1977). Провёл 658 игр, забил 47 шайб. Бронзовый призёр чемпионата СССР (1977), финалист Кубка СССР (1973).
 
3 сезона был капитаном команды (1965—1969 годы). От болельщиков клуба получил прозвище Бригадир.
 
3-кратный победитель второго эшелона российского хоккея (2003 - во главе «Торпедо» НН, 2005 - ХК МВД, 2006 - «Трактор»), победитель первой лиги СССР и переходного турнира 1990/91 («Лада»). Под его руководством в элитный дивизион – высшая лига, МХЛ, КХЛ - вышли четыре команды.
 
Ещё одна победа во втором эшелоне - на счету Цыгурова как игрока (1967/68, вторая группа класса «А», «Трактор»). В сезонах 1993/94 и 1995/96 выигрывал золотые медали чемпионата России с «Ладой». 
 
В 1995-1996 и 1998-2000 годах - был вторым тренером национальной сборной России. В 1999 году молодёжная сборная России, где он работал главным тренером, стала чемпионом мира.
 
Кавалер ордена «Знак Почёта» (1981). Награждён знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» (2006).
Дата: 5 апреля 2017 , 13:15
135
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: Сергей Волков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Спорт
Болельщики «Лады» и ЦСК ВВС собирают деньги на памятник Геннадию Цыгурову
5 апреля 2017
135
Болельщики «Лады» и ЦСК ВВС собирают деньги на памятник Геннадию Цыгурову
В Самаре открылся юбилейный турнир на призы трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка
5 апреля 2017
160
В Самаре открылся юбилейный турнир на призы трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка
Баскетболисты «Самары» поборются за Кубок Сибура
4 апреля 2017
241
Баскетболисты «Самары» поборются за Кубок Сибура
В Самаре вручили первые почетные знаки ГТО
4 апреля 2017
252
В Самаре вручили первые почетные знаки ГТО
В Самаре прошел турнир памяти известного телеведущего Владимира Кейлина
4 апреля 2017
226
В Самаре прошел турнир памяти известного телеведущего Владимира Кейлина
«Крылья Советов» проиграли ЦСКА
4 апреля 2017
186
«Крылья Советов» проиграли ЦСКА
Баскетболисты «Самары» вылетели из плей-офф чемпионата мужской суперлиги
3 апреля 2017
208
Баскетболисты «Самары» вылетели из плей-офф чемпионата мужской суперлиги
Виктор Анисатов: «Я попал в привычную обстановку»
3 апреля 2017
346
Виктор Анисатов: «Я попал в привычную обстановку»
Ушел из жизни основатель самарской велосипедной школы Владимир Петров
3 апреля 2017
206
Ушел из жизни основатель самарской велосипедной школы Владимир Петров
Лента новостей
5 апреля 2017 , 17:28
63
Сотрудники Безымянской ТЭЦ в Самаре спасли жизнь коллеге
Инцидент произошел 3 апреля в обед, сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс». На полу в...
5 апреля 2017 , 17:25
68
В Самаре состоялся предпремьерный показ фильма об освоении космоса «Время первых»
На экране - реальные события полувековой давности.
5 апреля 2017 , 17:22
65
Общественники провели рейд по продуктовым магазинам Промышленного района
Активисты общественного движения «Народного контроля» вышли в рейд по магазинам...
5 апреля 2017 , 17:21
56
Открылась продажа железнодорожных билетов на июнь
Проездной билет можно купить на все поезда и прицепные вагоны.
5 апреля 2017 , 17:19
48
Управляющие компании Самары приобретают к субботникам дополнительный инвентарь
По поручению городских властей коммунальщики дозакупят в ближайшие дни грабли и лопаты.
5 апреля 2017 , 17:18
69
В Самарской области загорелась квартира: погибли двое мужчин
Возгорание зафиксировали вечером во вторник, 4 апреля, в Чапаевске.
5 апреля 2017 , 17:16
61
Количество пассажиров железной дороги в марте возросло на 4,8%
В марте со станций Куйбышевской магистрали отправлено порядка 1,4 млн пассажиров, что на 4,8%...
Все новости
Календарь
Апрель  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
12 марта 2017
4527
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4366
Около 1000 человек вышли на митинг у Дворца спорта
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
9 марта 2017
4321
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
В Самаре расследуется дело об убийстве младенца
10 марта 2017
4140
В Самаре расследуется дело об убийстве младенца
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
3 апреля 2017
321
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
888
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
643
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
31 марта 2017
602
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.