Болельщики «Лады» и ЦСК ВВС собирают деньги на памятник Геннадию Цыгурову

Именно под его руководством тольяттинская команда добилась своих самых высоких вершин. Она дважды была чемпионом страны и серебряным призером, обладателем Кубка европейских чемпионов. Это первый наш немосковский чемпион страны.

В позапрошлом году в автокатастрофе погиб помощник Цыгурова по «золотой» «Ладе» Сергей Михалев. Цыгуров не смог приехать на похороны – боролся с раком в заграничной клинике. Чтобы поддержать морально в тяжелой борьбе с коварной болезнью, команда подняла его хоккейный свитер под сводами «Лады-Арены», которую он помогал строить вместе со своими игроками «Лады» уже нового призыва. В основании «Лада-Арены» лежит и его, цыгуровский кирпич. Он вместе с новым поколением игроков «Лады» закладывал фундамент на субботниках во славу будущих побед тольяттинского хоккея.

Но на этом испытания спортсмена не закончились. Чуть больше года назад в семье Цыгуровых произошла ещё одна трагедия – погиб сын Денис – правая рука Геннадия, обладатель «Золотого шлема», лучший защитник отечественного хоккея середины 90-х годов. Цыгуров-старший ушел вместе с эпохой великолепной «Лады», прорубившей «окно» в истории гегемонии столичных клубов. Недавно его фамилию увековечили на стеле, установленной в Автограде в честь героев тольяттинского спорта. Увы, но этого он уже не увидел. Лежал, смертельно прикованный к постели.