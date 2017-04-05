В Самаре открылся юбилейный турнир на призы трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка

Турнир среди юных хоккеистов 2006 года города рождения из Москвы, Краснодара, Уфы, Пензы, Ижевска и Ярославля завершится в пятницу. Подробности – в завтрашнем номере «СГ».

Президент Федерации хоккея России вместе с первым заместителем главы города Владимиром Сластениным принял участие в пресс-конференции, провел автограф-шоу и открыл турнир.