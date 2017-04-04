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«Крылья Советов» проиграли ЦСКА

Самарцы уступили москвичам – 1:2- и по-прежнему занимают 15-е место в турнирной таблице премьер-лиги.
 
На 16-й минуте Александр Головин воспользовался ошибкой обороны волжан и открыл счет. Голкипер «Крыльев» Георги Лория среагировал на его кинжальный выпад в угол ворот с опозданием. Единственный шанс отыграться в первом тайме был у Корниленко. Выскочив один в один с капитаном ЦСКА Игорем Акинфеевым, он мог забить, но голкипер хозяев оказался проворнее. Уже в следующем эпизоде самарец Георгий Зотов спас свою команду - выбил мяч головой с ленточки ворот. Затем армейцы проверили прочность самарских ворот – удар отразила штанга.
 
После перерыва ЦСКА не стал откладывать дела в долгий ящик и увеличил счет с помощью Бибраса Натхо. Только после этого наставник «Крыльев» Вадим Скрипченко перестроил порядки команды, сделав несколько замен. И они сработали. Сначала вновь не смог отличиться Корниленко, послав мяч рядом со штангой, а в следующем голевом эпизоде он пробил в Акинфеева. Тот мяч парировал, но он перешел к Кристиану Паскуато, вовремя оказавшемуся у пустых армейских ворот. Гол престижа самарцы забили, но вырвать ничейку так и не смогли. Паскуато лишь прервал сухую серию Акинфеева на отметке 764 минуты.
 
– Приятно играть на таком прекрасном стадионе, как «ВЭБ Арена», - сказал после матча наставник волжан Вадим Скрипченко. - Красивая арена, я рад за ЦСКА, что у них появился хороший стадион. Мы знали, что ЦСКА со сменой тренера стал играть по другой тактической расстановке. Понимали, что Фернандес будет активен на своем фланге, а атакующая группа будет удачно играть на подборах. Мы были готовы, но не в полной мере справились, в частности, с Фернандесом. Во втором тайме у ЦСКА появилась большая фора в два мяча. Мы поменяли расстановку в перерыве, перешли на схему 4-2-3-1, и в атаке с выходом Зуева приобрели дополнительные атакующие дивиденды. Благодаря заменам вторую половину второго тайма мы доминировали. У нас были полумоменты, не стопроцентные, конечно, но они были. До последних минут игра держала в напряжении. ЦСКА, конечно, мог забить, и после третьего гола игра бы закончилась. У нас был шанс, чтобы спасти игру, но это не случилось.
 
По словам тренера, замена Александра Глеба в ходе игры была необходима, поскольку травма, полученная в предыдущем матче с «Ростовом», не позволила спортсмену играть все 90 минут. С помощью замен наставник самарцев пытался "активизировать атакующий потенциал".
 
- Во втором тайме мы стали больше атаковать, отодвинули игру на чужую половину поля и создавали моменты впереди. Первый тайм мы провели хуже. Прижимались к своим воротам и давали сопернику много пространства для атак. Возможно, психологический момент. Нужны очки, на нас эта ситуация давит,– признался Сергей Корниленко.
 
Переломным для самарцев станет домашняя игра в субботу, 8 апреля, с пермским «Амкаром». Она начнется в 15.00. По иронии судьбы «бронзовый» экс-наставник «Крыльев» Гаджи Гаджиев будет во многом решать будущее своей бывшей команды с неуступчивым «Амкаром», рвущимся в еврокубки.
 
ЦСКА (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 2:1 (1:0)

Голы:1:0 – Головин, 16; 2:0 – Натхо, 48; 2:1 – Паскуато, 72.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий (Игнашевич, 36), Васин, Фернандес, Березуцкий, Вернблум, Натхо, Ионов, Тошич, Головин (Кучаев, 85), Витиньо (Оланаре, 64).

«Крылья Советов»: Лория, Гаджибеков, Надсон (Зуев, 46), Зотов, Ятченко, Громов (Брюно, 74), Зинков, Мияйлович, Глеб (Паскуато, 65), Божин, Корниленко.
Дата: 4 апреля 2017 , 09:54
132
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: Крылья Советов-Самара
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