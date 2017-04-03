Баскетболисты «Самары» вылетели из плей-офф чемпионата мужской суперлиги
Четвертый поединок во Владивостоке со «Спартаком-Приморье» завершился поражением «Самары» в четвертьфинале плей-офф - 77:81. Они выбыли из борьбы за медали досрочно.
Хозяева паркета вели в счете с первых минут встречи, лишь однажды позволив в третьей четверти гостям выйти вперед – 57:56. Развить успех волжане не смогли. За шесть секунд до финальной сирены разрыв составил всего одно очко – 76:77, но Артем Чеваренков получил технический фол, и хозяева четко реализовали штрафные броски. Эта третья победа «Спартака» отправила его в полуфинал.
Сезон для «Самары» еще не завершен. Впереди у команды борьба за Кубок СИБУР. О времени и месте матчей будет сообщено дополнительно.
«Спартак-Приморье» - «Самара» - 81:77 (24:21, 18:11, 14:21, 25:20)
«Спартак-Приморье»: Кривошеев (24), Матеюнас (16), Ключников (11), Ганькевич (9), Мартин (8) - с.п., Бабайлов (6), Белов (4), Савельев (3), Кирдячкин.
«Самара»: Фидий (17), Жуканенко (16, 10 подборов), Топоров (16), Головин (10), Зозулин (6) — с.п., Корчагин (6), Чеваренков (4), Минченко (2), Числов, Синегубов, Кадыков.
Счет в серии – 3:1.
Хозяева паркета вели в счете с первых минут встречи, лишь однажды позволив в третьей четверти гостям выйти вперед – 57:56. Развить успех волжане не смогли. За шесть секунд до финальной сирены разрыв составил всего одно очко – 76:77, но Артем Чеваренков получил технический фол, и хозяева четко реализовали штрафные броски. Эта третья победа «Спартака» отправила его в полуфинал.
Сезон для «Самары» еще не завершен. Впереди у команды борьба за Кубок СИБУР. О времени и месте матчей будет сообщено дополнительно.
«Спартак-Приморье» - «Самара» - 81:77 (24:21, 18:11, 14:21, 25:20)
«Спартак-Приморье»: Кривошеев (24), Матеюнас (16), Ключников (11), Ганькевич (9), Мартин (8) - с.п., Бабайлов (6), Белов (4), Савельев (3), Кирдячкин.
«Самара»: Фидий (17), Жуканенко (16, 10 подборов), Топоров (16), Головин (10), Зозулин (6) — с.п., Корчагин (6), Чеваренков (4), Минченко (2), Числов, Синегубов, Кадыков.
Счет в серии – 3:1.
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