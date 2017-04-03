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Самарская дзюдоистка Ирина Заблудина выиграла этап Гран при в Тбилиси

На татами вышли более 250 атлетов из 36 стран, в том числе 24 российских спортсмена, из них четверо самарцы.

Ирина Заблудина стала победительницей в весовой категории 57 кг, а Мария Персидская (48 кг) и Ислам Яшуев (60 кг) стали бронзовыми призерами.

В полуфинале Заблудина выиграла у голландки Маргарет Бергстра, а в финальном поединке встретилась с олимпийской чемпионкой Рафаэлой Сильва из Бразилии. Заблудина на третьей минуте встречи уложила соперницу на лопатки.
Дата: 3 апреля 2017 , 15:17
25
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: Сергей Волков
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