В Совет чемпионов вошли два самарских победителя Олимпийских игр

В состав совета также вошли двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Александр Лебзяк и Рахим Чакхиев, добывший в Пекине-2008 золотую медаль Игр для Самары, а также серебряный призер Игр в Сиднее, чемпион мира среди профессионалов Султан Ибрагимов.

«Мы хотим, чтобы олимпийские чемпионы и чемпионы мира участвовали в работе федерации. Мы будем развивать бокс и хотим за год поменять всю систему», - объяснил генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев.