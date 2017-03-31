В Совет чемпионов вошли два самарских победителя Олимпийских игр
Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, еще недавно возглавлявший министерство спорта Самарской области, выбран председателем Совета чемпионов при Федерации бокса России (ФБР).
В состав совета также вошли двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Александр Лебзяк и Рахим Чакхиев, добывший в Пекине-2008 золотую медаль Игр для Самары, а также серебряный призер Игр в Сиднее, чемпион мира среди профессионалов Султан Ибрагимов.
«Мы хотим, чтобы олимпийские чемпионы и чемпионы мира участвовали в работе федерации. Мы будем развивать бокс и хотим за год поменять всю систему», - объяснил генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев.
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