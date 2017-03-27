Волейболисты «Новы» едва не обыграли новосибирский «Локомотив»

- Надо отдать должное «Нове», они сыграли здорово, - говорит наставник «Локомотива» Пламен Константинов. - Обе команды бились до конца. Пятая партия – лотерея, но пока мы в лотерею семь раз выиграли, наверное, в этом что-то есть.

- Нам для победы не хватило стабильности в каких-то определенных элементах, - посетовал после матча главный тренер «Новы» Константин Брянский. - Немножко заволновались в концовке, отпустили в пятой партии соперника на три очка, потом было тяжело догнать команду такого класса. Самое главное: мы показали, что наша команда независимо от состава может играть в качественный волейбол. Сегодня мы показали великолепную игру в защите. У нас получился очень хороший, «заряженный» матч. Матч для зрителей.



«Нова» завершит регулярный сезон 8 апреля в Москве матчем со столичным «Динамо», занимающим вторую строчку в турнирной таблице. Пока наши волейболисты занимают десятую строчку.

На паркете спорткомплекса «Октан» в Новокуйбышевске разыгрался самый настоящий триллер. В первом сете гости, идущие на третьем месте в турнирной таблице, легко переиграли хозяев, а вот в последующих двух верх уже взяли волжане и повели по партиям – 2:1. Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы довести встречу до укороченного сета, где оказались сильнее на тай-брейке – 17:15. В итоге победа досталась «Локомотиву» - 2:3 (20:25, 25:17, 25:23, 23:25, 15:17), которые досрочно за тур до окончания регулярки заняли третье место и, скорее всего, в битве до трех побед за место в «Финале шести» вновь встретятся с новокуйбышевцами.