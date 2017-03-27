Волейболисты «Новы» едва не обыграли новосибирский «Локомотив»
Последний домашний матч регулярного чемпионата суперлиги с грозным новосибирским «Локомотивом», увы, не принес волейболистам «Новы» успеха.
На паркете спорткомплекса «Октан» в Новокуйбышевске разыгрался самый настоящий триллер. В первом сете гости, идущие на третьем месте в турнирной таблице, легко переиграли хозяев, а вот в последующих двух верх уже взяли волжане и повели по партиям – 2:1. Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы довести встречу до укороченного сета, где оказались сильнее на тай-брейке – 17:15. В итоге победа досталась «Локомотиву» - 2:3 (20:25, 25:17, 25:23, 23:25, 15:17), которые досрочно за тур до окончания регулярки заняли третье место и, скорее всего, в битве до трех побед за место в «Финале шести» вновь встретятся с новокуйбышевцами.
«Нова» завершит регулярный сезон 8 апреля в Москве матчем со столичным «Динамо», занимающим вторую строчку в турнирной таблице. Пока наши волейболисты занимают десятую строчку.
На паркете спорткомплекса «Октан» в Новокуйбышевске разыгрался самый настоящий триллер. В первом сете гости, идущие на третьем месте в турнирной таблице, легко переиграли хозяев, а вот в последующих двух верх уже взяли волжане и повели по партиям – 2:1. Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы довести встречу до укороченного сета, где оказались сильнее на тай-брейке – 17:15. В итоге победа досталась «Локомотиву» - 2:3 (20:25, 25:17, 25:23, 23:25, 15:17), которые досрочно за тур до окончания регулярки заняли третье место и, скорее всего, в битве до трех побед за место в «Финале шести» вновь встретятся с новокуйбышевцами.
- Надо отдать должное «Нове», они сыграли здорово, - говорит наставник «Локомотива» Пламен Константинов. - Обе команды бились до конца. Пятая партия – лотерея, но пока мы в лотерею семь раз выиграли, наверное, в этом что-то есть.
- Нам для победы не хватило стабильности в каких-то определенных элементах, - посетовал после матча главный тренер «Новы» Константин Брянский. - Немножко заволновались в концовке, отпустили в пятой партии соперника на три очка, потом было тяжело догнать команду такого класса. Самое главное: мы показали, что наша команда независимо от состава может играть в качественный волейбол. Сегодня мы показали великолепную игру в защите. У нас получился очень хороший, «заряженный» матч. Матч для зрителей.
«Нова» завершит регулярный сезон 8 апреля в Москве матчем со столичным «Динамо», занимающим вторую строчку в турнирной таблице. Пока наши волейболисты занимают десятую строчку.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Спорт
27 марта 2017
149
22 марта 2017
282
21 марта 2017
270
21 марта 2017
325
20 марта 2017
388
20 марта 2017
260
20 марта 2017
331
27 марта 2017 , 21:16
131
В День театра в Доме актера состоялось вручение наград премии "Самарская театральная...
27 марта 2017 , 18:13
153
Акция «Удачный вторник» проводится 28 марта с 11:00.
27 марта 2017 , 17:26
144
Результаты проделанной работы доложили сегодня руководители районных администраций на...
27 марта 2017 , 17:07
139
В минувшее воскресенье Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П....
27 марта 2017 , 17:07
165
Особенностью этого года при сдаче Единого государственного экзамена стала возможность опоздать к...
27 марта 2017 , 16:55
142
Патрульные вневедомственной охраны обратили внимание на автомобиль KIA, водитель которого во...
27 марта 2017 , 16:48
189
Владельцев зданий обяжут усилить пожарную безопасность.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
6028
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5391
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
4071
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
4068
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
1150
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1208
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
1094
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1884
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...