Стали известны точные даты матчей «Крыльев Советов» в апреле
Сегодня российская премьер-лига опубликовала расписание ближайших игр в апреле.
Под вопросом участие в ближайшем матче с ЦСКА полузащитника «Крыльев Советов» Александра Глеба. Футболист получил повреждение в домашнем воскресном матчем российской премьер-лиги с «Ростовом» (0:0).
Как и было заявлено ранее, в 21-м туре «Крылья Советов» сыграют в воскресенье, 2 апреля, с ЦСКА в гостях. Начало матча в 17.30 (время самарское). Матчем «Крылья Советов» – «Амкар» откроется программа 22-го тура. Команды сыграют в Самаре в субботу, 8 апреля, в 15.00. В 23-м туре самарцы в Махачкале проведут матч с «Анжи». Он состоится в субботу, 15 апреля в 18.00.
Под вопросом участие в ближайшем матче с ЦСКА полузащитника «Крыльев Советов» Александра Глеба. Футболист получил повреждение в домашнем воскресном матчем российской премьер-лиги с «Ростовом» (0:0).
В понедельник футболист не принял участие в первой тренировке команды под руководством Игоря Криушенко, а отправился к врачам. «В понедельник в Республиканском центре травматологии и ортопедии мне сделали МРТ. Обследование показало повреждение двух связок голеностопа. Врачебное заключение я отправил докторам «Крыльев Советов» и национальной сборной. Во вторник они вынесут свои решения относительно сроков и способов восстановления. Однако уже очевидно, что мне предстоит курс лечения и ни в одном из мартовских матчей я принять участия не смогу», — сказал Глеб.
Александр Глеб не сможет принять участие в мартовских матчах национальной сборной со шведами и македонцами.
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