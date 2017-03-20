Волейболисты «Новы» проиграли в Сургуте и опустились на десятое место
В очередном 24-м туре мужской волейбольной суперлиги сургутский «Газпром-Югра» на своей площадке обыграл новокуйбышевскую «Нову» - 3:1 (20:25, 25:17, 25:18, 25:23), обменявшись с соперником местами в турнирной таблице.
Символично, что игра завершилась результативным блоком: в этом элементе «Газпром-Югра» в два раза превзошел успехи «Новы» - 16 успешных действий против 8. У «Новы» же при лучшем приеме просела атака, особенно в части диагональных – ни Алексеев, ни Крикун, ни Авдоченко не смогли помочь команде.
- Наверное, первая партия и начало второй сыграли нам плохую службу, - говорит главный тренер «Новы» Константин Брянский. - Мы достаточно уверенно выиграли первый сет и неплохо начали второй, а затем стали проваливаться, все свели к простой игре. В этой игре нападающие не справились со своей работой, были очень прямолинейными, не могли забить. Мы подходили к этой игре, скажем так, без ажиотажа. На данном этапе нам не так важно, с кем играть в плей-офф. Попробовали свои силы, посмотрели доигровщиков. Работаем дальше и готовимся к плей-офф. Это совсем другое соревнование. Можно бороться и проходить любого соперника, несмотря на то, что он стоит выше.
Командам суперлиги осталось провести еще два тура. 25 марта «Нова» сыграет в новокуйбышевском «Октане» с идущим на третьем месте новосибирским «Локомотивом». Скорее всего, они и встретятся в первом туре плей-офф.
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