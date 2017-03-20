20 марта 2017 года,
23:08
$ 57.93    62.37   Нефть 51.41 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Спорт/

Волейболисты «Новы» проиграли в Сургуте и опустились на десятое место

В очередном 24-м туре мужской волейбольной суперлиги сургутский «Газпром-Югра» на своей площадке обыграл новокуйбышевскую «Нову» - 3:1 (20:25, 25:17, 25:18, 25:23), обменявшись с соперником местами в турнирной таблице.
 
Символично, что игра завершилась результативным блоком: в этом элементе «Газпром-Югра» в два раза превзошел успехи «Новы» - 16 успешных действий против 8. У «Новы» же при лучшем приеме просела атака, особенно в части диагональных – ни Алексеев, ни Крикун, ни Авдоченко не смогли помочь команде.
 
- Наверное, первая партия и начало второй сыграли нам плохую службу, - говорит главный тренер «Новы» Константин Брянский. - Мы достаточно уверенно выиграли первый сет и неплохо начали второй, а затем стали проваливаться, все свели к простой игре. В этой игре нападающие не справились со своей работой, были очень прямолинейными, не могли забить. Мы подходили к этой игре, скажем так, без ажиотажа. На данном этапе нам не так важно, с кем играть в плей-офф. Попробовали свои силы, посмотрели доигровщиков. Работаем дальше и готовимся к плей-офф. Это совсем другое соревнование. Можно бороться и проходить любого соперника, несмотря на то, что он стоит выше.
 
Командам суперлиги осталось провести еще два тура. 25 марта «Нова» сыграет в новокуйбышевском «Октане» с идущим на третьем месте новосибирским «Локомотивом». Скорее всего, они и встретятся в первом туре плей-офф.
Дата: 20 марта 2017 , 17:27
129
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: ВК "Нова"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Спорт
Самарский хоккей потерял своего игрока из губернской истории
20 марта 2017
113
Самарский хоккей потерял своего игрока из губернской истории
Волейболисты «Новы» проиграли в Сургуте и опустились на десятое место
20 марта 2017
129
Волейболисты «Новы» проиграли в Сургуте и опустились на десятое место
«Крылья Советов» сыграют с ЦСКА в Москве 2 апреля
20 марта 2017
124
«Крылья Советов» сыграют с ЦСКА в Москве 2 апреля
Баскетболисты «Самары» завершили регулярный чемпионат на третьем месте
20 марта 2017
164
Баскетболисты «Самары» завершили регулярный чемпионат на третьем месте
«Крылья Советов» сыграли с «Ростовом» вничью
20 марта 2017
212
«Крылья Советов» сыграли с «Ростовом» вничью
Самарские спортсмены проведут мастер-класс в цирке
17 марта 2017
300
Самарские спортсмены проведут мастер-класс в цирке
В «Крыльях Советов» появился новичок из киевского «Динамо»
17 марта 2017
350
В «Крыльях Советов» появился новичок из киевского «Динамо»
Баскетболисты «Самары» уступили во Владивостоке «Спартаку-Приморье»
15 марта 2017
262
Баскетболисты «Самары» уступили во Владивостоке «Спартаку-Приморье»
Футбольный сезон в Самаре начнется в это воскресенье
15 марта 2017
492
Футбольный сезон в Самаре начнется в это воскресенье
Лента новостей
20 марта 2017 , 21:10
98
Союз художников приглашает самарцев на тематический вечер о Японии
Выставочный зал Союза художников России представляет тематическую программу, посвящённую...
20 марта 2017 , 21:05
113
Самарский хоккей потерял своего игрока из губернской истории
В субботу, 18 марта, во время матча ветеранов в Туле ушел из жизни на 63-м году из-за...
20 марта 2017 , 17:44
161
Воду в Крутые Ключи вернут завтра
По информации ООО «Самарские коммунальные системы», работы по восстановлению...
20 марта 2017 , 17:27
129
Волейболисты «Новы» проиграли в Сургуте и опустились на десятое место
В очередном 24-м туре мужской волейбольной суперлиги сургутский «Газпром-Югра» на...
20 марта 2017 , 17:05
124
«Крылья Советов» сыграют с ЦСКА в Москве 2 апреля
Российская футбольная премьер-лига представила расписание матчей 21-го тура чемпионата России....
20 марта 2017 , 17:01
164
Баскетболисты «Самары» завершили регулярный чемпионат на третьем месте
Как и предполагалось, в четвертьфинале плей-офф мужской баскетбольной суперлиги-1 соперником...
20 марта 2017 , 17:00
154
В понедельник 20 марта день и ночь сравнялись по своей продолжительности
С астрономической точки зрения с этого дня наступает весенний период, который длится вплоть до...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
5747
1
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
4963
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
12 марта 2017
3837
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
9 марта 2017
3830
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
У музея
19 февраля 2017
1273
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
898
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
962
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
832
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.