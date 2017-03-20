Баскетболисты «Самары» завершили регулярный чемпионат на третьем месте
Как и предполагалось, в четвертьфинале плей-офф мужской баскетбольной суперлиги-1 соперником нашей команды станет «Спартак-Приморье» из Владивостока. 26 и 27 марта команды проведут два первых матча в Самаре.
«Сахалин»: Голяхов (21), Яковенко (19), Нестеров (13), Шелекето (12), Смыгин (9) — с.п., Ионов (9), Митюк (6), Соловьев (3), Грачев, Сердюк, Петров.
«Самара»: Жуканенко (20), Фидий (14), Корчагин (10, 5 передач), Зозулин (9, 7 передач), Синегубов (4) - с.п., Минченко (9), Иванов (7), Кадыков (6), Головин (2), Числов, Чеваренков, Чиликин.
В последнем матче регулярного чемпионата «Самара» уступила в Южно-Сахалинске местному «Сахалину» (81:92) – действующему чемпиону суперлиги-1 и заняла третье место. К большому перерыву отставание от соперников составило десять очков – 46:56. Добиться разрыва в 22 очка хозяевам паркета – только в этом случае они могли подставить подножку волжанам и опустить самарцев на четвертое место – не удалось. Впрочем, понервничать гостям в концовке встречи все равно пришлось: хозяева добились максимальных для себя «+17». Но наши Константин Кадыков и Алексей Зозулин на последней минуте сняли все вопросы. 81:92 - «Самара» терпит самое крупное поражение в сезоне, но остается на третьей строчке по итогам «регулярки». «Сахалин» занял четвертое место. Напомним, что возглавляет его Сергей Гришаев – в прошлом игрок «Самары».
«Сахалин» - «Самара» - 92:81 (31:23, 25:23, 16:15, 20:20)
«Сахалин»: Голяхов (21), Яковенко (19), Нестеров (13), Шелекето (12), Смыгин (9) — с.п., Ионов (9), Митюк (6), Соловьев (3), Грачев, Сердюк, Петров.
«Самара»: Жуканенко (20), Фидий (14), Корчагин (10, 5 передач), Зозулин (9, 7 передач), Синегубов (4) - с.п., Минченко (9), Иванов (7), Кадыков (6), Головин (2), Числов, Чеваренков, Чиликин.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Спорт
20 марта 2017
111
20 марта 2017
128
20 марта 2017
123
20 марта 2017
212
17 марта 2017
300
17 марта 2017
350
15 марта 2017
262
15 марта 2017
492
20 марта 2017 , 21:10
97
Выставочный зал Союза художников России представляет тематическую программу, посвящённую...
20 марта 2017 , 21:05
111
В субботу, 18 марта, во время матча ветеранов в Туле ушел из жизни на 63-м году из-за...
20 марта 2017 , 17:44
160
По информации ООО «Самарские коммунальные системы», работы по восстановлению...
20 марта 2017 , 17:27
128
В очередном 24-м туре мужской волейбольной суперлиги сургутский «Газпром-Югра» на...
20 марта 2017 , 17:05
123
Российская футбольная премьер-лига представила расписание матчей 21-го тура чемпионата России....
20 марта 2017 , 17:01
164
Как и предполагалось, в четвертьфинале плей-офф мужской баскетбольной суперлиги-1 соперником...
20 марта 2017 , 17:00
154
С астрономической точки зрения с этого дня наступает весенний период, который длится вплоть до...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5747
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4963
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
12 марта 2017
3837
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
9 марта 2017
3830
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 февраля 2017
1273
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
898
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
962
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
832
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...