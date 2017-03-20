Баскетболисты «Самары» завершили регулярный чемпионат на третьем месте

В последнем матче регулярного чемпионата «Самара» уступила в Южно-Сахалинске местному «Сахалину» (81:92) – действующему чемпиону суперлиги-1 и заняла третье место. К большому перерыву отставание от соперников составило десять очков – 46:56. Добиться разрыва в 22 очка хозяевам паркета – только в этом случае они могли подставить подножку волжанам и опустить самарцев на четвертое место – не удалось. Впрочем, понервничать гостям в концовке встречи все равно пришлось: хозяева добились максимальных для себя «+17». Но наши Константин Кадыков и Алексей Зозулин на последней минуте сняли все вопросы. 81:92 - «Самара» терпит самое крупное поражение в сезоне, но остается на третьей строчке по итогам «регулярки». «Сахалин» занял четвертое место. Напомним, что возглавляет его Сергей Гришаев – в прошлом игрок «Самары».

«Сахалин» - «Самара» - 92:81 (31:23, 25:23, 16:15, 20:20)



«Сахалин»: Голяхов (21), Яковенко (19), Нестеров (13), Шелекето (12), Смыгин (9) — с.п., Ионов (9), Митюк (6), Соловьев (3), Грачев, Сердюк, Петров.



«Самара»: Жуканенко (20), Фидий (14), Корчагин (10, 5 передач), Зозулин (9, 7 передач), Синегубов (4) - с.п., Минченко (9), Иванов (7), Кадыков (6), Головин (2), Числов, Чеваренков, Чиликин.