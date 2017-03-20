«Крылья Советов» сыграли с «Ростовом» вничью
На самарском «Металлурге» «Крылья Советов» открыли домашний сезон матчем с «Ростовом», который завершился вничью – 0:0.
Наставник команды рассказал, что игрок Сергей Корниленко будет готов к матчу с ЦСКА.
- Это позитивные новости для нас всех. Он присылает видео своих тренировок, и мы видим, что динамика его восстановления хорошая, - пояснил Скрипченко.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут в Москве против ЦСКА 2 апреля в 17.30.
«Крылья Советов» (Самара) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 0:0
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Бато, Надсон, Таранов, Зотов, Глеб (Паскуато, 46), Зинков, Мияйлович (Брюно, 79), Зуев, Громов (Садик, 88).
«Ростов»:Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев (Байрамян, 87), Ерохин, Препелицэ (Девич, 90), Нобоа, Полоз, Бухаров (Азмун, 81).
Самара. 19 марта. Стадион «Металлург». 6572 зрителя.
Счет в матче могли открыть хозяева поля, но на 80-й минуте после штрафного Ивана Таранова мяч попал в перекладину. Затем как минимум дважды ростовчане могли открыть счет, но сначала Дмитрий Полоз не попал в пустые ворота с близкого расстояния, а затем «Крылья» выручил вратарь Георги Лория, ставший героем матча. Так самарцы завоевали свое первое очко в весенней части чемпионата и ушли на двухнедельный перерыв, связанный с выступлением сборной.
- Игра в целом получилась равная, - сказал после матча главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко. - Учитывая наши грубые ошибки в конце встречи, соперник мог выиграть этот матч. Было бы обидно, если бы мы проиграли такой матч. Ничью расцениваю как положительный результат. Это должно стать толчком к будущим победам. По самоотдаче нет претензий к своей команде. На поле тоже не жалуюсь. Главное, что сегодня мы достойно играли и не проиграли. Рад, что мы вернулись домой, к нашим болельщикам. Чувствуя поддержку наших болельщиков, команда стремилась победить. Игру провели достойно, на хорошем физическом уровне и «Ростову» мало в чем проигрывали. Вы могли заметить, что состав в каждой игре разный. Это можно объяснить тренерским поиском.
Наставник команды рассказал, что игрок Сергей Корниленко будет готов к матчу с ЦСКА.
- Это позитивные новости для нас всех. Он присылает видео своих тренировок, и мы видим, что динамика его восстановления хорошая, - пояснил Скрипченко.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут в Москве против ЦСКА 2 апреля в 17.30.
«Крылья Советов» (Самара) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 0:0
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Бато, Надсон, Таранов, Зотов, Глеб (Паскуато, 46), Зинков, Мияйлович (Брюно, 79), Зуев, Громов (Садик, 88).
«Ростов»:Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев (Байрамян, 87), Ерохин, Препелицэ (Девич, 90), Нобоа, Полоз, Бухаров (Азмун, 81).
Самара. 19 марта. Стадион «Металлург». 6572 зрителя.
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