«Крылья Советов» сыграли с «Ростовом» вничью

Счет в матче могли открыть хозяева поля, но на 80-й минуте после штрафного Ивана Таранова мяч попал в перекладину. Затем как минимум дважды ростовчане могли открыть счет, но сначала Дмитрий Полоз не попал в пустые ворота с близкого расстояния, а затем «Крылья» выручил вратарь Георги Лория, ставший героем матча. Так самарцы завоевали свое первое очко в весенней части чемпионата и ушли на двухнедельный перерыв, связанный с выступлением сборной.

- Игра в целом получилась равная, - сказал после матча главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко. - Учитывая наши грубые ошибки в конце встречи, соперник мог выиграть этот матч. Было бы обидно, если бы мы проиграли такой матч. Ничью расцениваю как положительный результат. Это должно стать толчком к будущим победам. По самоотдаче нет претензий к своей команде. На поле тоже не жалуюсь. Главное, что сегодня мы достойно играли и не проиграли. Рад, что мы вернулись домой, к нашим болельщикам. Чувствуя поддержку наших болельщиков, команда стремилась победить. Игру провели достойно, на хорошем физическом уровне и «Ростову» мало в чем проигрывали. Вы могли заметить, что состав в каждой игре разный. Это можно объяснить тренерским поиском.



Наставник команды рассказал, что игрок Сергей Корниленко будет готов к матчу с ЦСКА.



- Это позитивные новости для нас всех. Он присылает видео своих тренировок, и мы видим, что динамика его восстановления хорошая, - пояснил Скрипченко.



Следующий матч «Крылья Советов» проведут в Москве против ЦСКА 2 апреля в 17.30.



«Крылья Советов» (Самара) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 0:0



«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Бато, Надсон, Таранов, Зотов, Глеб (Паскуато, 46), Зинков, Мияйлович (Брюно, 79), Зуев, Громов (Садик, 88).



«Ростов»:Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев (Байрамян, 87), Ерохин, Препелицэ (Девич, 90), Нобоа, Полоз, Бухаров (Азмун, 81).



Самара. 19 марта. Стадион «Металлург». 6572 зрителя.