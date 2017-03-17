Самарские спортсмены проведут мастер-класс в цирке

В минувшую субботу юные зрители уже были участниками увлекательных спаррингов с фехтовальщиками из СДЮСШОР- 1. Спортсмены продемонстрировали свои навыки в обращении с рапирой и шпагой. Любой желающий, взяв в руки оружие, смог ощутить азарт настоящей схватки.

Напомним, что в прошлом году между самарским Центром спортивной подготовки и Самарским цирком был подписан договор о сотрудничестве. Был выпущен совместный новогодний календарь, а во время субботних представлений известные атлеты области в перерывах дают уроки мастерства для всех желающих. Это сотрудничество между цирковыми артистами и ведущими спортсменами продолжится и в этом году.