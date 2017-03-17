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Самарские спортсмены проведут мастер-класс в цирке

Завтра ведущие мастера художественной гимнастики губернии  в холле самарского цирка во время антракта циркового представления «Цирка зверей династии Филатовых и Клыковых» проведут очередной мастер-класс. Начало 18 марта в 12.00.
 
В минувшую субботу юные зрители уже были участниками увлекательных спаррингов с фехтовальщиками из СДЮСШОР- 1. Спортсмены продемонстрировали свои навыки в обращении с рапирой и шпагой. Любой желающий, взяв в руки оружие, смог ощутить азарт настоящей схватки.
 
Напомним, что в прошлом году между самарским Центром спортивной подготовки и Самарским цирком был подписан договор о сотрудничестве. Был выпущен совместный новогодний календарь, а во время субботних представлений известные атлеты области в перерывах дают уроки мастерства для всех желающих. Это сотрудничество между цирковыми артистами и ведущими спортсменами продолжится и в этом году.



Дата: 17 марта 2017 , 14:13
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Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: Сергей Волков
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