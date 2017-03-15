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Баскетболисты «Самары» уступили во Владивостоке «Спартаку-Приморье»

В предпоследнем матче регулярного чемпионата мужской баскетбольной суперлиги-1 подопечные Сергея Зозулина уступили во Владивостоке местному «Спартаку-Приморье» - 69:72. Хозяева паркета взяли реванш за обидное поражение на берегах Волги с разгромным счетом 87:58.
 
- Играли мы неплохо, старались, боролись... И должны были дожимать соперника,  но не хватило умения сыграть более хладнокровно, - подвел итог матчу главный тренер «Самары» Сергей Зозулин. - Хозяева в начале четвертого периода оторвались в счете, но мы их нагнали и даже вышли вперед. Хотя, если взять третий период: мы допустили семь ошибок, соперник только две - отсюда и разница в 5 очков. А сыграй мы ровнее - и входили бы в концовку более уверенно. При этом, считаю, в целом мы справились с лидерами «Спартака-Приморье», и с Федором Ключниковым, и с Максимом Кривошеевым. В нашей команде, пожалуй, не стоит кого-то индивидуально отмечать. Вот если бы выиграли... Наверное, даже к лучшему, что именно с этим соперником нам, скорее всего, предстоит сыграть в плей-офф - ребята теперь будут злее. На последний матч регулярки на Сахалине настрой у нас один - строить свою игру. И играть только на победу.
 
Теперь наша команда отправляется в Южно-Сахалинск, где 17 марта проведет заключительный матч регулярки. С большой долей вероятности наша команда останется в турнирной таблице на третьей строчке, а «Спартак-Приморье» - на шестой. А это значит, что соперники уже на следующей неделе встретятся вновь - теперь уже в плей-офф.
 
«Спартак-Приморье» -  «Самара» - 72:69 (21:18, 14:16, 17:12, 20:23)
«Спартак-Приморье»: Кривошеев (14, 12 подборов), Ключников (13), Матеюнас (12), Ганькевич (10), Мартин (3, 11 подборов) — с.п., Белов (7), Савельев (7), Черныш (3), Бабайлов (3).
«Самара»: Жуканенко (17), Зозулин (11), Головин (6), Чиликин (3), Числов (2) — с.п., Корчагин (8), Синегубов (6), Иванов (6), Кадыков (5), Фидий (5), Чеваренков, Минченко.
Дата: 15 марта 2017 , 17:11
122
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: БК "Самара"
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