Баскетболисты «Самары» уступили во Владивостоке «Спартаку-Приморье»

- Играли мы неплохо, старались, боролись... И должны были дожимать соперника, но не хватило умения сыграть более хладнокровно, - подвел итог матчу главный тренер «Самары» Сергей Зозулин. - Хозяева в начале четвертого периода оторвались в счете, но мы их нагнали и даже вышли вперед. Хотя, если взять третий период: мы допустили семь ошибок, соперник только две - отсюда и разница в 5 очков. А сыграй мы ровнее - и входили бы в концовку более уверенно. При этом, считаю, в целом мы справились с лидерами «Спартака-Приморье», и с Федором Ключниковым, и с Максимом Кривошеевым. В нашей команде, пожалуй, не стоит кого-то индивидуально отмечать. Вот если бы выиграли... Наверное, даже к лучшему, что именно с этим соперником нам, скорее всего, предстоит сыграть в плей-офф - ребята теперь будут злее. На последний матч регулярки на Сахалине настрой у нас один - строить свою игру. И играть только на победу.

Теперь наша команда отправляется в Южно-Сахалинск, где 17 марта проведет заключительный матч регулярки. С большой долей вероятности наша команда останется в турнирной таблице на третьей строчке, а «Спартак-Приморье» - на шестой. А это значит, что соперники уже на следующей неделе встретятся вновь - теперь уже в плей-офф.

«Спартак-Приморье» - «Самара» - 72:69 (21:18, 14:16, 17:12, 20:23)

«Спартак-Приморье»: Кривошеев (14, 12 подборов), Ключников (13), Матеюнас (12), Ганькевич (10), Мартин (3, 11 подборов) — с.п., Белов (7), Савельев (7), Черныш (3), Бабайлов (3).

«Самара»: Жуканенко (17), Зозулин (11), Головин (6), Чиликин (3), Числов (2) — с.п., Корчагин (8), Синегубов (6), Иванов (6), Кадыков (5), Фидий (5), Чеваренков, Минченко.