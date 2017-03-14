Самарские «летчики» в четвертьфинале плей-офф дважды уступили «Славутичу»

- «Славутич» нас переиграл по всем статьям: по броскам, единоборствам, блокировке бросков, - говорит главный тренер ЦСК ВВС Сергей Сошников. - Во втором матче мы свою команду не узнали - значит, не нашли ключи к хоккеистам.

Третий матч состоится в Самаре 15 марта и, возможно, 16 марта. Если в четырех матчах победителя выявить не удастся, спортсмены еще раз встретятся в Смоленске 19 марта.