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Самарские «летчики» в четвертьфинале плей-офф дважды уступили «Славутичу»

В серии плей-офф первенства Высшей хоккейной лиги спортсмены ЦСК ВВС уступили в двух гостевых матчах. В Смоленске они проиграли «Славутичу» - 2:4, 1:7, набрав за два поединка 132 минуты штрафа.
 
- «Славутич» нас переиграл по всем статьям: по броскам, единоборствам, блокировке бросков, - говорит главный тренер ЦСК ВВС Сергей Сошников. - Во втором матче мы свою команду не узнали - значит, не нашли ключи к хоккеистам.
 
Третий матч состоится в Самаре 15 марта  и, возможно, 16 марта. Если в четырех матчах победителя выявить не удастся, спортсмены еще раз встретятся в Смоленске 19 марта.
Дата: 14 марта 2017 , 11:58
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Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: Сергей Волков
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