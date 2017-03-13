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В Самаре состоялась лыжная гонка памяти Виктора Ольховского

В минувшее воскресенье  в лесопарке имени 60-летия Советской власти на лыжной базе муниципального бюджетного учреждения допобразования «СДЮСШОР № 11» (ул. Стара-Загора, 226а) прошли соревнования памяти бывшего руководителя городского департамента физической культуры и спорта, мастера спорта по лыжным гонкам Виктора Ольховского, ушедшего из жизни в конце минувшего года в 45 лет.

В соревнованиях приняли участие юные лыжники от 7 до 17 лет из Самары и Сызрани.
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Дата: 13 марта 2017 , 12:00
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Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: Сергей Волков
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