В Самаре состоялась лыжная гонка памяти Виктора Ольховского
В минувшее воскресенье в лесопарке имени 60-летия Советской власти на лыжной базе муниципального бюджетного учреждения допобразования «СДЮСШОР № 11» (ул. Стара-Загора, 226а) прошли соревнования памяти бывшего руководителя городского департамента физической культуры и спорта, мастера спорта по лыжным гонкам Виктора Ольховского, ушедшего из жизни в конце минувшего года в 45 лет.
В соревнованиях приняли участие юные лыжники от 7 до 17 лет из Самары и Сызрани.
В соревнованиях приняли участие юные лыжники от 7 до 17 лет из Самары и Сызрани.
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