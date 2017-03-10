Волейбольный клуб «Нова» объявил конкурс на новое название команды
Как уже известно, волейбольный клуб «Нова» в новом сезоне мужской суперлиги окончательно сменит прописку, переехав из Новокуйбышевска в Самару.
В связи с этим руководство клуба решило поменять и название команды, пригласив принять участие в творческом конкурсе всех болельщиков. Вот какое обращение появилось на сайте волейбольного клуба:
«Уважаемые болельщики!
В связи с предстоящей реорганизацией и переездом в Самару волейбольный клуб «Нова» объявляет конкурс на новое название команды. Наш клуб давно стал одним из флагманов спортивной жизни губернии, представляющих нашу территорию в элите российского волейбола. Новое имя должно быть связано с родным регионом – Самарской областью или городом Самара. Конкурсная комиссия рассмотрит все предложения и определит победителя. Главный приз — игровая форма команды нового сезона. Также мы наградим поощрительными призами трех самых активных участников конкурса. Свои предложения вы можете присылать на электронную почту: nova-info@list.ru или оставить свои варианты в нашей группе в Контакте: https://vk.com/novaklub».
Напомним, что в Новокуйбышевск волейбольная команда перебралась в 1993 году из областного центра и называлась «Автомобилист». Взяв команду под свое крыло, Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод сменил название на «Октан». В 2004 году с появлением титульного спонсора команды ОАО «НОВАТЭК» название команды «ОКТАН» было изменено на «НОВА».
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