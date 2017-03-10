Самарские батутисты успешно начинают новый олимпийский цикл
В Ярославле завершился первый этап Кубка России по прыжкам на батуте, где воспитанники самарского Центра спортивной подготовки вновь заявили о своих весомых претензиях в новом олимпийском цикле.
Напомним, что на Олимпийских играх - 2016 в Рио-де-Жанейро российские батутисты остались без медалей. Лучший результат на Играх показал серебряный призер Игр-2012 в Лондоне Дмитрий Ушаков, занявший пятое место, чемпион мира-2015 самарец Андрей Юдин был восьмым. Все российские участники Олимпиады-2016 приняли решение пойти на новый олимпийский цикл.
В индивидуальных прыжках неоднократный чемпион мира Михаил Мельник (62.205 очков) стал победителем, а его земляк, также чемпион мира Андрей Юдин (60.060) стал вторым. В синхронных прыжках Юдин в паре с Дмитрием Ушаковым (Краснодарский край) поднялся на первую строчку, а Михаил Мельник с Сергеем Азаряном (Воронежская область) завоевали серебряные медали. В соревнованиях на призы президента ФБПР Михаил Мельник выиграл «бронзу».
Недавно Михаил Мельник стал победителем завершившегося в Баку первого этапа Кубка мира-2017 по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в индивидуальных соревнованиях.
Напомним, что на Олимпийских играх - 2016 в Рио-де-Жанейро российские батутисты остались без медалей. Лучший результат на Играх показал серебряный призер Игр-2012 в Лондоне Дмитрий Ушаков, занявший пятое место, чемпион мира-2015 самарец Андрей Юдин был восьмым. Все российские участники Олимпиады-2016 приняли решение пойти на новый олимпийский цикл.
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