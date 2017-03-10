Самарские батутисты успешно начинают новый олимпийский цикл

В индивидуальных прыжках неоднократный чемпион мира Михаил Мельник (62.205 очков) стал победителем, а его земляк, также чемпион мира Андрей Юдин (60.060) стал вторым. В синхронных прыжках Юдин в паре с Дмитрием Ушаковым (Краснодарский край) поднялся на первую строчку, а Михаил Мельник с Сергеем Азаряном (Воронежская область) завоевали серебряные медали. В соревнованиях на призы президента ФБПР Михаил Мельник выиграл «бронзу».

Недавно Михаил Мельник стал победителем завершившегося в Баку первого этапа Кубка мира-2017 по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в индивидуальных соревнованиях.