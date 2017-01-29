Звезды хоккея наградили победителей «Кубка легенд»
Четыре года назад в поселке Усть-Кинельский Волжского района организовали уникальные соревнования – «Кубок легенд» в честь легендарных игроков сборной СССР. Такого турнира больше нет в России!
В открытых для всех соревнованиях принимают участие сельские хоккеисты в трех возрастных категориях – от 8 лет до ветеранского возраста. На финальные праздники в Самару, как правило, приезжают звезды советского хоккея. В прошлом году Усть-Кинельский посетил сам глава Федерации хоккея России, знаменитый вратарь сборной СССР, неоднократный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Владислав Третьяк.
В минувшую субботу почетными гостями финала стали не менее звездные игроки и его коллеги по сборной – Борис Михайлов и Борис Майоров.
Сначала, по пути в Усть-Кинельский, они побывали в исправительной колонии №6 поселка Управленческий областного центра, где встретились с осужденными - игроками местной хоккейной команды и чемпионами региона среди учреждений ГУФСИН. Почетные гости стали свидетелями их товарищеского матча с одним из лидеров Ночной лиги – командой «Фрегат».
- Только регулярные занятия спортом смогут вернуть уверенность в жизни и в завтрашнем дне тех, кто однажды оступился, - сказал в напутственном слове заслуженный мастер спорта Борис Майоров. – Хоккей воспитывает характер и дисциплинирует. Пусть наше присутствие немного скрасит серые будни здешних хоккеистов и их верных болельщиков, тех, кто мечтает о новой жизни.
Ну, а затем почетных гостей хлебом-солью встретил Усть-Кинельский. Звезды хоккея вбросили символическую шайбу перед началом финальных поединков среди детских и ветеранских команд, а в конце наградили призеров. Среди юных первенствовали местные воспитанники, а среди взрослых – гости из села Майское Пестравского района. Несмотря на крепкий морозец, автограф-шоу продолжалось на свежем воздухе почти четыре(!) часа и завершилось дружеским общением с болельщиками уже в теплых стенах местной сельскохозяйственной академии.
- Надеемся, что благодаря таким турнирам, как «Кубок легенд», олимпийские чемпионы появятся и в Самарской губернии, - напутствовал участников турнира Борис Михайлов. – Чемпионы мира по хоккею у вас есть. Пора двигаться дальше. Мы, ветераны, готовы помочь. Побольше бы вам таких авторитетных организаторов, как местный президент поволжского хоккея Владимир Асеев. Прямо скажу: повезло кинельцам на своего земляка, подарившего людям столько радости!
В открытых для всех соревнованиях принимают участие сельские хоккеисты в трех возрастных категориях – от 8 лет до ветеранского возраста. На финальные праздники в Самару, как правило, приезжают звезды советского хоккея. В прошлом году Усть-Кинельский посетил сам глава Федерации хоккея России, знаменитый вратарь сборной СССР, неоднократный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Владислав Третьяк.
В минувшую субботу почетными гостями финала стали не менее звездные игроки и его коллеги по сборной – Борис Михайлов и Борис Майоров.
Сначала, по пути в Усть-Кинельский, они побывали в исправительной колонии №6 поселка Управленческий областного центра, где встретились с осужденными - игроками местной хоккейной команды и чемпионами региона среди учреждений ГУФСИН. Почетные гости стали свидетелями их товарищеского матча с одним из лидеров Ночной лиги – командой «Фрегат».
- Только регулярные занятия спортом смогут вернуть уверенность в жизни и в завтрашнем дне тех, кто однажды оступился, - сказал в напутственном слове заслуженный мастер спорта Борис Майоров. – Хоккей воспитывает характер и дисциплинирует. Пусть наше присутствие немного скрасит серые будни здешних хоккеистов и их верных болельщиков, тех, кто мечтает о новой жизни.
Ну, а затем почетных гостей хлебом-солью встретил Усть-Кинельский. Звезды хоккея вбросили символическую шайбу перед началом финальных поединков среди детских и ветеранских команд, а в конце наградили призеров. Среди юных первенствовали местные воспитанники, а среди взрослых – гости из села Майское Пестравского района. Несмотря на крепкий морозец, автограф-шоу продолжалось на свежем воздухе почти четыре(!) часа и завершилось дружеским общением с болельщиками уже в теплых стенах местной сельскохозяйственной академии.
- Надеемся, что благодаря таким турнирам, как «Кубок легенд», олимпийские чемпионы появятся и в Самарской губернии, - напутствовал участников турнира Борис Михайлов. – Чемпионы мира по хоккею у вас есть. Пора двигаться дальше. Мы, ветераны, готовы помочь. Побольше бы вам таких авторитетных организаторов, как местный президент поволжского хоккея Владимир Асеев. Прямо скажу: повезло кинельцам на своего земляка, подарившего людям столько радости!
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