Заслуженный тренер России, мастер спорта по лыжным гонкам Владимир Медведев - о победах и перспективах

Предолимпийский год подарил нам большую надежду. В Самаре наконец-то появился спортсмен, способный побороться за место в национальной сборной по лыжным гонкам. Валерий Гонтарь в начале прошлого сезона переехал из Саранска на берега Волги и возглавил рейтинг лучших гонщиков Самарской области. Еще бы: на зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате он завоевал две золотые и две серебряные медали, став одним из героев студенческих игр. Концовка зимнего сезона не была для него столь успешной, но на заметку тренерского штаба сборной страны перспективный гонщик попал.- Теперь многое будет зависеть от самого Валерия, его профессионального подхода к тренировкам, от правильно спланированной подготовки, - делится своим мнением заслуженный тренер России Владимир Медведев. - В новом олимпийском цикле на Гонтаря в Самаре очень рассчитывают. И то, что самарский Центр спортивной подготовки взял перспективного лыжника под свое крыло и опеку, радует вдвойне. Здесь он получит серьезную финансовую помощь и поддержку.- В те времена такие понятия, как патриотизм и честь флага, считались приоритетными в воспитании спортсмена. Это сейчас они бегают от тренера к тренеру, из одного региона в другой в поисках лучшей доли. И в этом они не виноваты. Все ищут источники финансирования. А в советские времена спортсмен на пике своей спортивной карьеры и в расцвете сил был обязан приносить славу родному городу. Он мог входить в сборную страны, тренироваться где угодно, но зачетные очки, по которым оценивалась работа специалистов, должна была идти в копилку родного края.- Увы, нет. Лыжная база «Динамо» и лучший в области естественный лыжный стадион находятся в запустении. Все усилия создать суперсовременный спортивный комплекс за последние тридцать лет так и остались на уровне переговоров. Динамовцы не хотят реконструировать базу и не передают ее в руки более добросовестных хозяев. А вот трассы лыжной базы «Чайка» для подготовки мастеров международного класса на сегодняшний день слабоваты, не хватает рельефа. То, что было хорошо вчера, сегодня уже не устраивает.- В далеком 1970 году я возглавлял в поселке Управленческий ДЮСШ-4, где приоритетным отделением были лыжные гонки. Из стен школы вышло немало выдающихся лыжников, в том числе и горнолыжников - чемпионов СССР. Тогдашний председатель облспорткомитета Анатолий Токарев предложил мне как председателю областной федерации лыжных гонок выбрать место для современной лыжной базы. Объехали с комиссией всю округу и остановились на месте нынешней «Чайки». С помощью воспитанников расчищали площадку, а потом началась стройка и появилась современная база, которая стала центром городских стартов. И до сих пор она пользуется популярностью. Со временем с карты города исчезли многие городские лыжные центры. И лишь «Чайка» живет и здравствует!- Да, но надо совершенствовать трассы и условия. Жаль, что эти забытые олимпийские истории мы вспоминаем редко. А было бы неплохо собрать вместе всех самарских участников Олимпийских игр и хотя бы показать их новому поколению спортсменов. Их всего- то пять, шестая - Калугина. На таких примерах и надо учить молодежь. Встреча напрашивается давно. Представляете, если провести «Гонку чемпионов» - лыжный спринт - на площади Куйбышева. Зрелищно, эмоционально, познавательно! У города есть отличный шанс создать новое спортивное лицо. Эту гонку можно посвятить рано ушедшему из жизни экс-главе городского департамента спорта и моему ученику, мастеру спорту по лыжным гонкам Виктору Ольховскому. Мы должны жить не только футболом. Нужно двигаться вперед, а не стоять на месте. Помните, у лыжников раньше был только классических ход, а потом перешли на свободный, «коньковый». У легкоатлетов существовал прыжок в высоту «перекидной», а сейчас и забыли, что это такое, все прыгают «флопом». Самара не должна оставаться на обочине новых веяний в спорте. Иначе мы никогда не воспитаем на лыжне олимпийского чемпиона.- Это наша давняя мечта. Когда в составе группы советских специалистов я впервые попал на зимние Олимпийские игры в Гренобль-68, то дал себе слово вырастить олимпийского чемпиона. Уж очень завораживала олимпийская атмосфера. Но остановился на рубеже чемпиона мира. Мне уже 84 года, а вот преемника - кому передать эстафету - пока не вижу. Но очень надеюсь дожить до этого времени.Первый мастер спорта Самарской области по лыжным гонкам (1958 г.).Заслуженный учитель РСФСР (1973 г.). Заслуженный тренер России (1979 г.).Родился 30 января 1933 года в Автономной области Коми. После окончания ремесленного училища в Сыктывкаре работал мотористом. Лыжными гонками стал заниматься в рядах вооруженных сил СССР в Свердловске в 1952 году. Норматив мастера спорта выполнил на зональных соревнованиях 1-й зимней Спартакиады народов РСФСР в Зеленодольске, выступая за сборную Куйбышевской области (1958 г.).В 1960 году окончил Высшую школу тренеров в Ленинграде. С 1962 по 1975 год работал директором куйбышевской ДЮСШ-4 в поселке Управленческий. С 1979 по 1984 год - директор областной Школы высшего спортивного мастерства. С 1984 по 1988 год - государственный тренер Спорткомитета СССР по лыжным гонкам по Куйбышевской области.С 1960 по 1988 годы возглавлял областную федерацию по лыжным гонкам, долгие годы работал главным тренером сборной области. Подготовил трех мастеров спорта и двух мастеров спорта международного класса. Был депутатом райсовета Красноглинского района нескольких созывов. Организовал две гонки - на приз Анатолия Александрийского и «Красноглинская лыжня». Основатель лыжной базы «Чайка» в поселке Управленческий. Судья республиканской категории по лыжным гонкам.Награжден почетными знаками «Отличник народного просвещения» (1974 г.) и «Отличник физической культуры» (1978 г.), медалью «За трудовую доблесть» (1968 г.), памятной медалью к 100-летию В.И. Ленина (1970 г.), медалью «Ветеран труда» (1970 г.).