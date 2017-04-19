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Юные баскетболисты «Самары» завоевали «серебро»

На паркете самарской «МТЛ-Арены» завершилось юношеское первенство страны по баскетболу среди команд Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ).

В финальном матче столичный ЦСКА обыграл сверстников из «Самары» (65:57) и завоевал золотые медали. Юноши «Самары» стали серебряными призерами.

- Мне очень понравилась организация турнира, добрая, домашняя атмосфера в зале и высочайший накал на спортивной площадке, - рассказал присутствовавший на матче президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко. - На чьей стороне были мои симпатии? Я болел за будущее российского баскетбола. Любой матч мне интересен в первую очередь сквозь призму подготовки игроков. Нам нужны новые звездочки, достойное пополнение для национальной сборной. Моя задача – увидеть эти таланты. Несколько участников финального матча вполне могут рассчитывать на место в юношеской сборной страны. Это Дмитрий Гусенков и Дмитрий Халдеев из «Самары», Александр Ершов и Юрий Умрихин из ЦСКА. У них, надеюсь, большее баскетбольное будущее.

- Хорошо, что «Финал восьми» прошел в Самаре, - высказал свое мнение главный тренер молодежной «Самары» и сборной России U18 Игорь Грачев. - Наши ребята независимо от результата финальной игры отлично провели весь турнир, демонстрировали очень хорошую игру. Лидеры команды проявили себя на высоком уровне, хотя я понимаю, что домашний турнир - это и напряжение, и большая ответственность. Но, я считаю, они выступили отлично.

Итоговое положение команд. 1. ЦСКА-ДЮБЛ (Москва). 2. «Самара-ДЮБЛ» (Самара). 3. «Зенит - ДЮБЛ» (Санкт-Петербург). 4. «Урал - ДЮБЛ» (Екатеринбург). 5. «Химки» - Д (Химки). 6. «Парма-ДЮБЛ» (Пермский край). 7. МКУ ДЮСЦ (Чехов). 8. «Автодор» - Д (Саратов). 9. МБА (Москва). 10. УНИКС-ДЮБЛ (Казань). 11. ПСК «Сахалин» (Южно-Сахалинск). 12. СДЮСШОР №2 (Тольятти). 13. ДЮБЛ РФБ. 14. ЦОП (Санкт-Петербург). 15. «Локомотив-Кубань-ЦСП» (Краснодар). 16. ДЮСШ «Рубин» (Тюмень). 17. «Универсал-ЦСП» (Томская область). 18. «Университет-Югра-АВЕРС» (Сургут). 19. БК «Новосибирск» (Новосибирск). 20. «Динамо-Магнитка» (Магнитогорск). 21. «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда). 22. «Уралмаш» (Екатеринбург). 23. «Енисей-ДЮБЛ» (Красноярский край). 24. «Калий-Баскет» (Березники). 25. «Купол-Родники» (Ижевск). 26. «Буревестник-Юниор» (Ярославль). 
Дата: 19 апреля 2017 , 12:19
166
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: БК "Самара"
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