Волейбольный клуб «НОВА» сразился с командой «Югра-Самотлор» из Нижневартовска
24 года назад мужская волейбольная команда «Автомобилист» - спортивное лицо Куйбышева - оказалась на грани выживания.
Увы, но Средневолжское транспортное управление, главный спонсор и хозяин клуба, с распадом Союза прекратило свое существование. Плечо угасающей команде мастеров вовремя подставил Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Так «Автомобилист» переехал в Новокуйбышевск и превратился в «Октан». В 2004 году он оказался под патронажем «Новатэка» и превратился уже в «Нову». И вот возвращение в Самару - без смены хозяев и спонсора. Просто так, на радость болельщикам областного центра. Новогоднее чудо.
Возвращение большого волейбола в Самару состоялось в минувшее воскресенье в «МТЛ Арене» и стало великолепным шоу времен женской баскетбольной команды «ВБМ-СГАУ», когда та выигрывала чемпионаты России, Кубок мира и Евролиги. Аншлаг на трибунах! Захватывающая борьба сохраняла интригу до последних секунд и понравилась зрителям. Вот только жаль, что наши волейболисты уступили в решающем, пятом, сете нижневартовцам. Хотя и вели в счете, памятуя о своей недавней гостевой победе (3:1) над соперником. Но увы. Взлет команды в лидирующую шестерку не состоялся. Обидно. Но ничего. Главное - возвращение большого волейбола в Самару состоялось! Теперь будем поддерживать «Нову». Хозяева потерпели восьмое поражение, но сохранили место в восьмерке лучших команд из 14 участников.
Следующий матч «Нова» проведет на выезде 14 января с «Оренбургом».
Увы, но Средневолжское транспортное управление, главный спонсор и хозяин клуба, с распадом Союза прекратило свое существование. Плечо угасающей команде мастеров вовремя подставил Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Так «Автомобилист» переехал в Новокуйбышевск и превратился в «Октан». В 2004 году он оказался под патронажем «Новатэка» и превратился уже в «Нову». И вот возвращение в Самару - без смены хозяев и спонсора. Просто так, на радость болельщикам областного центра. Новогоднее чудо.
Возвращение большого волейбола в Самару состоялось в минувшее воскресенье в «МТЛ Арене» и стало великолепным шоу времен женской баскетбольной команды «ВБМ-СГАУ», когда та выигрывала чемпионаты России, Кубок мира и Евролиги. Аншлаг на трибунах! Захватывающая борьба сохраняла интригу до последних секунд и понравилась зрителям. Вот только жаль, что наши волейболисты уступили в решающем, пятом, сете нижневартовцам. Хотя и вели в счете, памятуя о своей недавней гостевой победе (3:1) над соперником. Но увы. Взлет команды в лидирующую шестерку не состоялся. Обидно. Но ничего. Главное - возвращение большого волейбола в Самару состоялось! Теперь будем поддерживать «Нову». Хозяева потерпели восьмое поражение, но сохранили место в восьмерке лучших команд из 14 участников.
Следующий матч «Нова» проведет на выезде 14 января с «Оренбургом».
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