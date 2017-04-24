Волейбольная «Нова» завершила сезон двумя поражениями в плей-офф
Повторный матч плей-офф мужской волейбольной суперлиги с новосибирским «Локомотивом» завершился вполне ожидаемо.
Как и в первом матче в Новосибирске, железнодорожники в новокуйбышевском спорткомплексе «Октан» добились убедительной победы над «Новой» с тем же счетом – 3:1 и вышли в «Финал шести». «Нова» получила первый опыт за последние 12 лет игр в плей-офф и ушла в отпуск.
- «Локомотив» играл во всех элементах стабильнее, - прокомментировал итог встречи в Новокуйбышевске главный тренер волжан Константин Брянский. - Мы опять не справились с доигровками, а на самом деле с волнением. Тем не менее, я благодарен команде за то, что мы провели отличный сезон. Мы добились поставленных целей – команда вышла в плей-офф. Для нас это колоссальный опыт, который мы будем использовать в будущем сезоне. Команда впервые за 12 лет попала в плей-офф, естественно для нас это что-то неизведанное. Мы показали, что можем играть, но нам чего-то не хватает. Вот над этим и будем работать, будем анализировать приобретенный опыт и конечно будем в межсезонье укрепляться новыми игроками.
Напомним, «Нова» (прежнее название «Октан») играла в матчах на вылет 12 лет назад, в сезоне 2004/2005. Он стал самым удачным в новокуйбышевской истории мужской волейбольной команды в элитном дивизионе чемпионата. Тогда «Октан» занял четвертое место среди 14 команд, разделенных на предварительном этапе на две группы, а в четвертьфинале проиграл серию до двух побед столичному «Динамо» - 0:2. В итоге «октановцы» заняли седьмое место, что позволило игрокам получить звание мастеров спорта. В регулярном чемпионате сезона 2016/2017 «Нова» стала десятой и попала в плей-офф.
Как и в первом матче в Новосибирске, железнодорожники в новокуйбышевском спорткомплексе «Октан» добились убедительной победы над «Новой» с тем же счетом – 3:1 и вышли в «Финал шести». «Нова» получила первый опыт за последние 12 лет игр в плей-офф и ушла в отпуск.
- «Локомотив» играл во всех элементах стабильнее, - прокомментировал итог встречи в Новокуйбышевске главный тренер волжан Константин Брянский. - Мы опять не справились с доигровками, а на самом деле с волнением. Тем не менее, я благодарен команде за то, что мы провели отличный сезон. Мы добились поставленных целей – команда вышла в плей-офф. Для нас это колоссальный опыт, который мы будем использовать в будущем сезоне. Команда впервые за 12 лет попала в плей-офф, естественно для нас это что-то неизведанное. Мы показали, что можем играть, но нам чего-то не хватает. Вот над этим и будем работать, будем анализировать приобретенный опыт и конечно будем в межсезонье укрепляться новыми игроками.
Напомним, «Нова» (прежнее название «Октан») играла в матчах на вылет 12 лет назад, в сезоне 2004/2005. Он стал самым удачным в новокуйбышевской истории мужской волейбольной команды в элитном дивизионе чемпионата. Тогда «Октан» занял четвертое место среди 14 команд, разделенных на предварительном этапе на две группы, а в четвертьфинале проиграл серию до двух побед столичному «Динамо» - 0:2. В итоге «октановцы» заняли седьмое место, что позволило игрокам получить звание мастеров спорта. В регулярном чемпионате сезона 2016/2017 «Нова» стала десятой и попала в плей-офф.
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