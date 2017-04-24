24 апреля 2017 года,
22:22
$ 56.23    60.32   Нефть 52.25 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Спорт/

Волейбольная «Нова» завершила сезон двумя поражениями в плей-офф

Повторный матч плей-офф мужской волейбольной суперлиги с новосибирским «Локомотивом» завершился вполне ожидаемо.

Как и в первом матче в Новосибирске, железнодорожники в новокуйбышевском спорткомплексе «Октан» добились убедительной победы над «Новой» с тем же счетом – 3:1 и вышли в «Финал шести». «Нова» получила первый опыт за последние 12 лет игр в плей-офф и ушла в отпуск.

- «Локомотив» играл во всех элементах стабильнее, - прокомментировал итог встречи в Новокуйбышевске главный тренер волжан Константин Брянский. - Мы опять не справились с доигровками, а на самом деле с волнением. Тем не менее, я благодарен команде за то, что мы провели отличный сезон. Мы добились поставленных целей – команда вышла в плей-офф. Для нас это колоссальный опыт, который мы будем использовать в будущем сезоне. Команда впервые за 12 лет попала в плей-офф, естественно для нас это что-то неизведанное. Мы показали, что можем играть, но нам чего-то не хватает. Вот над этим и будем работать, будем анализировать приобретенный опыт и конечно будем в межсезонье укрепляться новыми игроками.

Напомним, «Нова» (прежнее название «Октан») играла в матчах на вылет 12 лет назад, в сезоне 2004/2005. Он стал самым удачным в новокуйбышевской истории мужской волейбольной команды в элитном дивизионе чемпионата. Тогда «Октан» занял четвертое место среди 14 команд, разделенных на предварительном этапе на две группы, а в четвертьфинале проиграл серию до двух побед столичному «Динамо» - 0:2. В итоге «октановцы» заняли седьмое место, что позволило игрокам получить звание мастеров спорта. В регулярном чемпионате сезона 2016/2017 «Нова» стала десятой и попала в плей-офф. 
Дата: 24 апреля 2017 , 11:33
113
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: с сайта ВК «Нова»
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Спорт
Баскетболисты «Самары» финишировали на пятом месте в суперлиге
24 апреля 2017
198
Баскетболисты «Самары» финишировали на пятом месте в суперлиге
Волейбольная «Нова» завершила сезон двумя поражениями в плей-офф
24 апреля 2017
113
Волейбольная «Нова» завершила сезон двумя поражениями в плей-офф
«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Рубином»
23 апреля 2017
595
«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Рубином»
В Самаре решили создать базовый центр художественной гимнастики страны
20 апреля 2017
379
В Самаре решили создать базовый центр художественной гимнастики страны
В Самаре стартует чемпионат ПФО по дзюдо
19 апреля 2017
325
В Самаре стартует чемпионат ПФО по дзюдо
Юные баскетболисты «Самары» завоевали «серебро»
19 апреля 2017
344
Юные баскетболисты «Самары» завоевали «серебро»
Президент Федерации баскетбола России Кириленко:
17 апреля 2017
478
1
Президент Федерации баскетбола России Кириленко: "Самара может претендовать на проведение Кубка мира"
«Крылья Советов» в Махачкале разгромили «Анжи»
15 апреля 2017
523
«Крылья Советов» в Махачкале разгромили «Анжи»
В Самаре стартовал традиционный турнир по танцам на льду «Кумпарсита»
15 апреля 2017
642
В Самаре стартовал традиционный турнир по танцам на льду «Кумпарсита»
Лента новостей
24 апреля 2017 , 21:48
61
Губернатор поздравил лауреатов национальной театральной премии «Золотая Маска»
Николай Меркушкин в торжественной обстановке поздравил с победой актера Самарского...
24 апреля 2017 , 21:19
114
Железнодорожный вокзал в Самаре модернизируют к ЧМ-2018
В планах этого года   - обновление платформ дальних и пригородных поездов .
24 апреля 2017 , 18:21
212
Олег Фурсов подверг резкой критике работу районных администраций в части вывоза мусора
В субботнике, который прошел в Самаре в минувшие выходные, приняли участие 86574 человека. Такие...
24 апреля 2017 , 17:36
224
В Самаре ограничат движение по улице Печерской
  Причина-строительство ливневой канализации.
24 апреля 2017 , 16:51
378
Одобрена смета на снос объектов и устройство коммуникаций у «Самара Арены»
Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, благоустройство территории вокруг...
24 апреля 2017 , 16:51
130
Самарские волонтеры начали раздавать Георгиевские ленточки
В течение двух недель символ Победы получат 75 000 самарцев.
24 апреля 2017 , 15:41
182
Николай Меркушкин и Марк Курцер побывали на строительной площадке госпиталя «Мать и дитя Самара»
Губернатор Самарской области и генеральный директор ГК «Мать и дитя» оценили темп...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
5388
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
4455
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
29 марта 2017
4091
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
16 апреля 2017
3572
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
1030
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
1332
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
1154
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
31 марта 2017
1292
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.