Волейболисты «Новы» уступили в Кемерове «Кузбассу»
Подопечные Константина Брянского уступили в Кемерове в рамках 22-го тура мужской волейбольной суперлиги местному «Кузбассу» - 1:3 (27:29; 25:22; 18:25; 18:25). Волжане отправились в Западную Сибирь после важной победы над «Динамо-ЛО», которая заметно повысила шансы клуба на попадание в плей-офф. В матче первого круга «Нова» смогла найти аргументы против игры сибиряков и заработала тогда чистую победу. Но на этот раз сибиряки взяли реванш дома.
В дебюте встречи обе команды много грешили ошибками на подаче. В начале второго сета «Нова» стала по максимуму задействовать в атаке своего лидера – Никиту Алексеева. Он начал атаковать с высочайшим процентом эффективности – 17:19. С первой же попытки диагональный «Новы» закончил сет точной атакой в доигровке – 22:25. В следующих двух сетах хозяева взяли реванш и добились заслуженной победы.
- Я очень доволен игрой, - сказал после матча наставник «Новы» Константин Брянский. - Обе команды показали отличный волейбол, для зрителя сыграли ярко. Шикарно болеют в зале, практически как у нас в Самаре сейчас. Команды показали отличный по содержанию волейбол. Конечно, нам тяжело было противостоять сопернику, имея такой низкий процент приёма, но, тем не менее, мы очень неплохо смотрелись. Удовлетворение от игры я получил большое, единственное, что поражение даёт горький осадок. Цельной получилась игра. На блоке, в защите действовали качественно.
- В Кемерове всегда приятно играть – огромное количество болельщиков, хорошая атмосфера, - добавляет диагональный «Новы» Никита Алексеев. - Мне кажется, что игра получилась интересной, но вот в мелочах мы уступили.
Следующий матч «Нова» проведет в субботу, 11 марта, на площадке спорткомплекса «Октан» в Новокуйбышевске против сургутского «Факела», идущего на шестом месте. После неудачи в Кемерове команда сохранила девятую позицию.
В дебюте встречи обе команды много грешили ошибками на подаче. В начале второго сета «Нова» стала по максимуму задействовать в атаке своего лидера – Никиту Алексеева. Он начал атаковать с высочайшим процентом эффективности – 17:19. С первой же попытки диагональный «Новы» закончил сет точной атакой в доигровке – 22:25. В следующих двух сетах хозяева взяли реванш и добились заслуженной победы.
- Я очень доволен игрой, - сказал после матча наставник «Новы» Константин Брянский. - Обе команды показали отличный волейбол, для зрителя сыграли ярко. Шикарно болеют в зале, практически как у нас в Самаре сейчас. Команды показали отличный по содержанию волейбол. Конечно, нам тяжело было противостоять сопернику, имея такой низкий процент приёма, но, тем не менее, мы очень неплохо смотрелись. Удовлетворение от игры я получил большое, единственное, что поражение даёт горький осадок. Цельной получилась игра. На блоке, в защите действовали качественно.
- В Кемерове всегда приятно играть – огромное количество болельщиков, хорошая атмосфера, - добавляет диагональный «Новы» Никита Алексеев. - Мне кажется, что игра получилась интересной, но вот в мелочах мы уступили.
Следующий матч «Нова» проведет в субботу, 11 марта, на площадке спорткомплекса «Октан» в Новокуйбышевске против сургутского «Факела», идущего на шестом месте. После неудачи в Кемерове команда сохранила девятую позицию.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Спорт
6 марта 2017
144
6 марта 2017
126
6 марта 2017
145
3 марта 2017
425
2 марта 2017
409
1 марта 2017
542
27 февраля 2017
316
27 февраля 2017
329
6 марта 2017 , 17:56
85
Сегодня глава Самары Олег Фурсов поручил до 15 марта подготовить всю необходимую сметную...
6 марта 2017 , 17:47
93
В художественном музее (ул. Куйбышева, 92) 16 марта начнет работать выставка графики...
6 марта 2017 , 17:42
93
На эти деньги подрядчик должен будет выполнить работы по содержанию городских пляжей...
6 марта 2017 , 17:34
99
Акция «Только для женщин» пройдет в усадьбе Алексея Толстого 9 марта.
6 марта 2017 , 17:12
103
Мероприятие прошло 6 марта в детской библиотеке №6.
6 марта 2017 , 17:08
102
На начало 2016 года в губернии насчитывалось 1741,1 тыс. женщин (54,3% от общей численности...
6 марта 2017 , 17:04
97
Об этом сообщает портал государственных закупок.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5183
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4047
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
14 февраля 2017
3170
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
10 февраля 2017
2390
Необычный инцидент произошел на днях возле местного дворца культуры.
19 февраля 2017
966
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
488
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
537
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
394
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...