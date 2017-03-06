Волейболисты «Новы» уступили в Кемерове «Кузбассу»

Подопечные Константина Брянского уступили в Кемерове в рамках 22-го тура мужской волейбольной суперлиги местному «Кузбассу» - 1:3 (27:29; 25:22; 18:25; 18:25). Волжане отправились в Западную Сибирь после важной победы над «Динамо-ЛО», которая заметно повысила шансы клуба на попадание в плей-офф. В матче первого круга «Нова» смогла найти аргументы против игры сибиряков и заработала тогда чистую победу. Но на этот раз сибиряки взяли реванш дома.



В дебюте встречи обе команды много грешили ошибками на подаче. В начале второго сета «Нова» стала по максимуму задействовать в атаке своего лидера – Никиту Алексеева. Он начал атаковать с высочайшим процентом эффективности – 17:19. С первой же попытки диагональный «Новы» закончил сет точной атакой в доигровке – 22:25. В следующих двух сетах хозяева взяли реванш и добились заслуженной победы.



- Я очень доволен игрой, - сказал после матча наставник «Новы» Константин Брянский. - Обе команды показали отличный волейбол, для зрителя сыграли ярко. Шикарно болеют в зале, практически как у нас в Самаре сейчас. Команды показали отличный по содержанию волейбол. Конечно, нам тяжело было противостоять сопернику, имея такой низкий процент приёма, но, тем не менее, мы очень неплохо смотрелись. Удовлетворение от игры я получил большое, единственное, что поражение даёт горький осадок. Цельной получилась игра. На блоке, в защите действовали качественно.



- В Кемерове всегда приятно играть – огромное количество болельщиков, хорошая атмосфера, - добавляет диагональный «Новы» Никита Алексеев. - Мне кажется, что игра получилась интересной, но вот в мелочах мы уступили.



Следующий матч «Нова» проведет в субботу, 11 марта, на площадке спорткомплекса «Октан» в Новокуйбышевске против сургутского «Факела», идущего на шестом месте. После неудачи в Кемерове команда сохранила девятую позицию.