Волейболисты «Новы» одержали домашнюю победу над дебютантом суперлиги

Новокуйбышевская «Нова» в Самаре в четырёх сетах переиграла прямого конкурента за место в плей-офф – «Динамо-ЛО» - 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:20) и теперь опережает команду из Соснового Бора на две победы.



Лучший блокирующий лиги Сергей Бусел из «Новы» добавил к своим показателям 5 очков. Впервые в стартовом составе команды на площадке появился Федор Воронков. Увидели мы в деле и новобранца из «Югры» Олега Крикуна, ставшего сменщиком отнюдь не железного – лучшего диагонального лиги Никиты Алексеева.

Две партии хозяева площадки провели уверенно, а в третьей забуксовали. Пришлось наставнику команды Константину Брянскому поменять Алексеева и Воронкова на Крикуна и Павла Авдоченко. Они вместе с доигровщиком Дмитрием Макаренко и привели команду к успеху, записав соперникам пятое поражение подряд.



- Мы добились важной для себя победы, - резюмировал после матча Константин Брянский. - После серии проигрышей было достаточно сложно восстановиться. Ребята это сделали — «возродились». Команда была заряжена на победу. Думаю, будем и дальше показывать не менее интересный и зрелищный волейбол.



Очередной матч «Нова» проведет на выезде 5 марта в Кемерово с «Кузбассом». А вот следующий домашний матч состоится не в «МТЛ Арене», а в родном новокуйбышевском «Октане». Здесь 11 марта «Нова» будет принимать воронежский «Факел». Пока наши волейболисты по-прежнему занимают девятую строчку в турнирной таблице.