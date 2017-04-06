Владислав Третьяк: «Я готов помочь развитию хоккея в Самаре»
Президент Федерации хоккея России побывал в Самаре на открытии юбилейного, 10-го турнира «Кубок Третьяка». Он рассказал о планах ФХР по развитию этого вида спорта.
По словам Владислава Третьяка, после футбольного чемпионата мира 2018 года в России примут комплексную федеральную программу, согласно которой построят 300 современных ледовых арен в разных регионах страны.
- Мы подготовим два-три типовых проекта. Это позволит нам обойти Швейцарию по количеству крытых катков. Речь идет о тренировочных площадках с достаточным количеством раздевалок и вспомогательных помещений, - сообщил глава ФХР.
Также он положительно оценил решение о проведении реконструкции Самарского ледового дворца спорта.
- Я рад, что за это дело наконец-то взялись. Здание было построено еще полвека назад. На его месте появится новая ледовая арена с игровым комплексом. Что касается идеи назвать ее в честь меня, то этот выбор должны сделать сами самарцы. Я готов помочь в решении хоккейных проблем в регионе.
Кроме того, Владислав Третьяк прокомментировал решение руководства НХЛ не отпускать на Олимпиаду-2018 игроков лиги.
- Мы заранее предполагали такой поворот событий. Вы помните, нас критиковали за излишний, возможно, молодежный состав на этапах Евротура, но мы смотрели в будущее и были готовы к любым решениям заокеанской лиги. В итоге наша сборная выступила успешно. Олег Знарок будет готовить команду к чемпионату мира с учетом сложившейся ситуации, и я уверен, что мы не будем слабее. На зимней Олимпиаде-2018 мы будем бороться за золотые медали, лично у меня не возникает никаких сомнений.
По словам Владислава Третьяка, после футбольного чемпионата мира 2018 года в России примут комплексную федеральную программу, согласно которой построят 300 современных ледовых арен в разных регионах страны.
- Мы подготовим два-три типовых проекта. Это позволит нам обойти Швейцарию по количеству крытых катков. Речь идет о тренировочных площадках с достаточным количеством раздевалок и вспомогательных помещений, - сообщил глава ФХР.
Также он положительно оценил решение о проведении реконструкции Самарского ледового дворца спорта.
- Я рад, что за это дело наконец-то взялись. Здание было построено еще полвека назад. На его месте появится новая ледовая арена с игровым комплексом. Что касается идеи назвать ее в честь меня, то этот выбор должны сделать сами самарцы. Я готов помочь в решении хоккейных проблем в регионе.
Кроме того, Владислав Третьяк прокомментировал решение руководства НХЛ не отпускать на Олимпиаду-2018 игроков лиги.
- Мы заранее предполагали такой поворот событий. Вы помните, нас критиковали за излишний, возможно, молодежный состав на этапах Евротура, но мы смотрели в будущее и были готовы к любым решениям заокеанской лиги. В итоге наша сборная выступила успешно. Олег Знарок будет готовить команду к чемпионату мира с учетом сложившейся ситуации, и я уверен, что мы не будем слабее. На зимней Олимпиаде-2018 мы будем бороться за золотые медали, лично у меня не возникает никаких сомнений.
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