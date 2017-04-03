Виктор Анисатов: «Я попал в привычную обстановку»
В минувший понедельник спортивный штаб Самары обрел своего нового руководителя после того, как в минувшем декабре на 45-м году внезапно ушел из жизни глава городского департамента физкультуры и спорта, мастер спорта по лыжным гонкам Виктор Ольховский.
Сразу после назначения бывший борец-классик из Новокуйбышевска Виктор Анисатов рассказал спортивному обозревателю «СГ», почему в очередной раз решил круто поменять свою жизнь и вернуться в спорт.
- В последние годы мне очень не хватало драйва. Должности, возможно, были и более высокие, чем в спортивной сфере, но не хватало той деятельности, к которой привык. Я по натуре человек спорта. И после того, как побывал в различных руководящих и чиновничьих креслах, понял, образно говоря, что спортивный ковер - или спортивная среда, называйте как хотите - мне милее. Именно здесь я могу принести наибольшую пользу. Поэтому и вернулся в родную стихию.
- Как восприняли ваше назначение в Новокуйбышевске?
- Была только масса звонков и смс с поздравлениями! Значит, чего- то достиг, помогая горожанам расти здоровыми и счастливыми. Это окрыляет.
- Какие свои достижения считаете наиболее важными?
- За три года на посту спортивного руководителя мне удалось немало сделать в развитии массовой физкультуры. Организовал городскую спартакиаду муниципальных служащих. Превратил заброшенные помещения в тренинг-залы по месту жительства. Начал реконструкцию плавательного бассейна «Дельфин» и стадиона «Нефтяник», продолжил курировать эти проекты уже в ранге городского чиновника. Стоял у истоков возрождения в городе русского хоккея. Вы помните, наверное, как блистал наш «Нефтяник» в чемпионате СССР?
- В Самаре, учитывая ваш богатый опыт, вам поставили цель воспитания новых олимпийских чемпионов?
- Глава Самары Олег Борисович Фурсов нацелил на другую первоочередную и не менее важную задачу: сделать все, чтобы провести Чемпионат мира по футболу-2018 на высшем уровне. А для этого необходимо продолжить работу, заложенную в последние годы прежним руководителем Виктором Ольховским: надо создавать новое современное лицо спортивной Самары. Тренды в данном случае общеизвестны: пляжные виды спорта, возрождение былых спортивных традиций города, поддержка оригинальных проектов, которые помогли бы резко поднять спортивный рейтинг областной столицы в стране.
- Каковы первые впечатления от работы в департаменте?
- Пока я осваиваюсь на новом месте, знакомлюсь с коллективом. Мне нравится, что я попал в привычную обстановку, где у людей бьет энергия и адреналин, огонь в глазах. Ольховский оставил мне неплохое наследие - коллектив подобрался профессиональный, и я надеюсь, что сообща мы сможем выполнить самые серьезные задачи.
- Вы находитесь в неплохой физической форме. Гены?
- Для меня здоровый образ жизни - это норма. Зимой - лыжи и бассейн, летом - футбол, волейбол. Пробежка - каждый день. Кросс отлично восстанавливает. От борьбы тоже недалеко ушел. Хотите, сейчас подтянусь раз 12 на турнике? Мне, на всякий случай, скоро исполнится 56 лет. До чиновничьей пенсии (65 лет. - Прим. автора) еще далеко. Надо держать себя в хорошей физической форме. Да и пример молодежи надо показывать. Таким и должен быть спортивный руководитель мегаполиса. Это мое кредо.
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