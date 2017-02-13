Ветераны советского хоккея Борис Майоров и Борис Михайлов о закалке, игре и тренировках

По словам известного советского телерадиокомментатора Николая Озерова, впервые призыв «шайбу-шайбу!» прозвучал из уст легендарного капитана сборной СССР по хоккею Бориса Майорова в далеком 1961 году, когда спартаковский игрок стал поддерживать своих одноклубников - футболистов столичного «Спартака» во время матча с ташкентским «Пахтакором».



- Я, откровенно говоря, не помню, что я тогда кричал с трибуны, но такую байку от Озерова слышал, - скромно признался Борис Майоров болельщикам во время своего недавнего визита к нам на турнир «Кубок легенд». И таких вот уникальных историй от ветеранов советского хоккея во время их встречи с поклонниками прозвучало в стенах самарской сельхозакадемии немало. Кроме Майорова, почетным гостем был еще один капитан сборной СССР и тоже знаменитый форвард Борис Михайлов. Оба - олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира, Европы и СССР. Словом, наша живая история! Они делились со своими поклонниками самым сокровенным, отвечали на каверзные вопросы и даже сами предлагали острые темы для разговора.



- Как вы считаете, почему начиная с 2006 года, когда Евгений Малкин уехал в НХЛ, в России не появилось ни одного выдающегося хоккеиста? Кроме разве что Александра Овечкина,- спросил болельщиков Майоров. И сам же дал ответ:



- Когда после распада СССР двери в НХЛ широко распахнулись, туда устремилось огромное количество российских хоккеистов. Закрепились за океаном немногие. Единицы! И сейчас едут, невзирая ни на что. Не будем забывать, что НХЛ - это целая индустрия. Мы пока не готовы построить нечто подобное по одной простой причине: у нас другие доходы. Но продолжаем слепо копировать то, что у нас было в приоритете. Беда в том, что в КХЛ перестали тренироваться! Мы построили хоккей по принципу второй хоккейной лиги. Увеличили количество игр, из-за этого ликвидировали настоящий тренировочный процесс. Я спросил недавно одного тренера КХЛ: «Как вы тренируетесь между играми?» И услышал в ответ: «А мы не тренируемся, мы велосипед крутим!» Ну, как можно совершенствовать хоккейное мастерство, сидя на велосипеде?! Не надо забывать, что НХЛ собирает талантливых игроков со всего света. Тренировка - это повторение одного и того же элемента. Если его не тренировать, то и в игре не применишь. Поэтому и исчезли самобытные хоккеисты. Теперь мы сидим и ждем, когда придет помощь из-за океана…



- Что нас подтолкнуло к занятиям хоккеем? - продолжает Борис Александрович. - Конечно же, улица, дворовый спорт. Все мы были его частичками. Играли летом в футбол, зимой - в хоккей. На мое счастье, рядом с домом было знаменитое «Ширяевское поле». Теперь детям некуда выйти - во дворе ничего нет. Если цели нет в спорте - у вас ничего не получится. Не станете даже чемпионом улицы. Когда-то я забрал дочь из секции тенниса. Посмотрел ее тренировку и забрал. Великой спортсменки из нее не получилось бы. У нее не было интереса.



- Есть ли у нас талантливые тренеры? - спросили у Михайлова.



- Есть, - ответил экс-главный тренер ЦСКА и сборной России. - Знарок, Квартальнов, Скабелка, Воробьев... Нет только доверия тренерам. Необходимо три года, чтобы создать команду, сплотить ее ради высокой цели. Но дают карт-бланш не многим. Некоторым командам ставится задача - попасть в зону плей-офф. Разве это задача?



- Такие выдающиеся специалисты, как Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов - это штучный товар, - продолжает Михайлов. - Могут ли появиться их преемники из нынешнего молодого поколения - большой вопрос. У нас масса хороших тренеров, но такие, как Тарасов, штучный товар... Эпштейн, Кулагин, Богинов не смогли выйти на уровень Тарасова-Чернышева. Не знаю, кто из нынешних может стать идеологом современного российского хоккея.



- Борис Петрович, понравился ли вам фильм о Валерии Харламове «Легенда №17»?



- Считаю, он удался. Я его смотрел раз шесть. Это художественный фильм, а не документальный. История, как обычный дворовый мальчишка стал великим спортсменом. Не калька с жизни Харламова - это его эмоции. Рассказ о том, что через труд в жизни можно добиться многого. Да, в фильме есть неточности и искажения, но актеры - классные! Даже Татьяна Тарасова вынуждена была признать: актер, игравший ее отца, не похож внешне, но по характеру - стопроцентное попадание. Фильм, кстати, собрал в прокате самую большую кассу. С точки зрения пропаганды спорта - мои оценки тоже самые высокие. Мне картина понравилась.



- Ваше ударное звено Михайлов-Харламов-Петров можно сравнить с великолепной тройкой следующего поколения Крутов - Макаров - Ларионов?



- Мы - герои своего времени, они своего. А вот такого игрока, как легендарный Александр Якушев, нет до сих пор ни в одном поколении. У нас не было пятерок, у нас были тройки нападения. Игру в четыре звена придумал Тихонов в рижском «Динамо». И выигрывало оно только за счет беготни.



- Харламов и Макаров - разные по стилю игроки, - подхватывает Майоров. - У меня кумиров не было. Я рос сам по себе и ходил на тренировки старших ребят, что-то копировал, находил свое. Известные футболисты Нетто и Татушин на «Ширяевке» великолепно играли в хоккей с мячом. Я брал лучшее, что есть в футболе и хоккее. Это было мое игровое кредо.



- У меня тоже не было кумиров. Из себя надо делать кумира. И вообще я болел за «Спартак». За Виктора Якушева, Цыплакова, - подвел итог беседе экс-капитан армейского клуба Борис Михайлов. - Надеемся, что такие хоккеисты появятся и в Самаре. Чемпион мира Семен Варламов - ваша первая ласточка…