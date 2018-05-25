Вера Богуш стала вице-президентом федерации фигурного катания России
Ее кандидатуру выбрали накануне в Москве на конференции федеральной федерации фигурного катания.
Как сообщает областное минспорта, в ходе конференции были выбраны президент организации - Александр Горшков, а также пять вице-президентов. Среди них - Вера Богуш, руководитель федерации фигурного катания Самарской области.
Как сообщает областное минспорта, в ходе конференции были выбраны президент организации - Александр Горшков, а также пять вице-президентов. Среди них - Вера Богуш, руководитель федерации фигурного катания Самарской области.
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