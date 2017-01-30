Важный день для самарского спорта. Прошло 45 лет со дня уникального снежного похода студентов-строителей

Дальше им предстояло выйти на трассу Жигулевск - Москва у старинного села Валы. В заповеднике морозец был еще покрепче! Бр-р-р… Но все закончилось благополучно, без обморожений. В Валах завершился первый этап супер-марафона, вписавшего яркую страницу в историю лыжного спорта. Впереди у спортсменов было более тысячи километров пути по снежной целине до Москвы. 12 переходов. По сотне километров в день. 3 февраля отважных самарских марафонцев встретили коллеги из Московского инженерно-строительного института и сопроводили уставших, но безмерно счастливых ребят на последних метрах снежного перехода. Они дошли!- В то время я работал в профкоме КуИСИ и бегал на лыжах за институт, - вспоминает один из участников сверхмарафона Виктор Новиков, ныне почетный строитель Самарской области. - Идея сверхмарафона родилась спонтанно. На одном из заседаний комитета комсомола вуза мы решали, как будем отмечать 50-летие образования СССР и 45-летие института. И вдруг прозвучала идея: а не повторить ли нам лыжный агитпробег 1936 года по маршруту Куйбышев - Москва? Был в истории института такой факт. Четверо студентов Куйбышевского инженерно-строительного института - Бибиков, Трусов, Красавин и Ведерников во главе с командором - проректором вуза Виктором Крузэ - на лыжах за 16 дней совершили переход по маршруту Куйбышев - Москва вдоль железной дороги. В столице были приняты наркомом пищевой и легкой промышленности СССР Анастасом Ивановичем Микояном, имя которого носил вуз. Каждый из отважных спортсменов получил из рук наркома золотые часы с дарственной надписью. Ничего подобного тогда в истории страны не было.Небольшое отступление. Виктор Арсентьевич Крузэ был легендарной личностью в самарском спорте. Еще в 1915 году, работая в железнодорожных мастерских, он организовал первую в Самаре футбольную команду. Виктор был прекрасным, разносторонним спортсменом. Но футбол - его главная страсть. Мог сыграть и в воротах, и в защите, и в нападении. С 1918 по 1929 год Крузэ был бессменным капитаном сборной Самары по футболу. Организовывал и сам принимал участие во многих междугородних товарищеских матчах. Затем стал одним из руководителей городского, губернского и краевого советов физкультуры. В 1934 году Виктор Арсентьевич окончил строительный институт и был оставлен в качестве ассистента на одной из кафедр. Затем сделал головокружительную карьеру. Проректор (по тем временам - заместитель директора института), а с 1937 по 1949 год - руководитель КуИСИ.После того, как вспомнили о снежном походе Крузэ, встретились с ветераном спорта. Виктор Арсентьевич идею поддержал:- Вам нужно много тренироваться. Супермарафон - это не шутка. Тут подготовка должна быть серьезная. Ну, и экипировка соответствующая.- Мы очень серьезно стали готовиться к переходу, - продолжает рассказ Виктор Новиков. - Маршрут был разработан заранее. 1115 километров запланировали преодолеть за рекордные 12 дней - в среднем по 93 в день. Командиром выбрали одного из ведущих лыжников Куйбышевской области и Центрального совета ДСО «Зенит» Александра Ерофеева. Ему доверили тщательно подобрать состав марафонцев. Поблажек никаких. В итоге в состав вошли девять ведущих лыжников - студентов и преподавателей КуИСИ: Александр Ерофеев, Александр Проничев, Юрий Каштанов, Виктор Новиков, Владимир Глущенко, Юрий Гричущев, Сергей Ендулов, Геннадий Аленин, Геннадий Михайлов. Организационные хлопоты взял на себя заведующий кафедрой физвоспитания Савелий Штейнмардер, тренировал команду Евгений Петровичев.- Спасались от мороза кто как мог. Большим подспорьем стал для нас теплый ночлег. В селах мы останавливались в местных клубах. Ни гостиниц, ни теплых приютов в то время не существовало. В конечной точке каждого перехода нас ждали обязательно горячий чай и сытный ужин. По трассе лыжников сопровождал ГАЗ-69 с запасным инвентарем, теплой одеждой, продуктами, а также автобус, в котором ехали институтские артисты. Агитбригада давала сельчанам концерт, мы рассказывали о своем вузе, о своих впечатлениях. Атмосфера царила праздничная, нас встречали как национальных героев. Вручали подарки, говорили теплые слова… Наиболее трудным оказался первый и самый короткий 80-километровый переход в сильный мороз до Валов. Потом втянулись, привыкли. Щеки мазали гусиным жиром, в носки набивали вощеную бумагу. Запомнился и предпоследний этап - почти 130 километров. Силы были на пределе.- 3 февраля - точно в назначенное время - нас встретили коллеги из МИСИ на окраине столицы, а затем отвезли в гостиницу «Юность». На следующий день мы встретились с Анастасом Ивановичем Микояном (он еще работал в Президиуме Верховного Совета РСФСР), получили от него в подарок книгу мемуаров «Дорогой борьбы» с автографом. Это были незабываемые минуты. «Молодцы! Рад, что повторили переход ваших отцов, прошли их дорогой, - похвалил Микоян.Вы с честью выдержали нелегкое испытание, горжусь вами!»- Все мои друзья по сверхмарафонскому агитпробегу выросли в настоящих профессионалов своего дела. Ерофеев в 2008 году награжден Золотой Звездой Героя Труда. Остальные удостоены различных знаков отличия за добросовестную работу. Мы обязательно соберемся в честь знаменательной даты. Вспомним Виктора Крузэ, его железных парней. Они показали нам яркий пример силы духа и стойкости, заложив прекрасные лыжные традиции. Низкий им поклон!...Вот держу в сарайчике те знаменитые лыжи с ботинками, на которых шел до Москвы. Готовлю для институтского музея. Прошло 45 лет, но особое чувство гордости не покидает до сих пор...