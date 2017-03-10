В олимпийскую сборную России по хоккею включены четыре игрока тольяттинской «Лады»
С 15 по 20 марта олимпийская сборная России проведет сбор в Корее, в рамках которого 18 и 19 марта сыграет два товарищеских матча с национальной сборной этой страны.
Сбор пройдет в рамках подготовки к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Специалисты Федерации хоккея России изучат все объекты олимпийской инфраструктуры, где наша команда будет играть, тренироваться и проживать во время Игр-2018.
В предварительную олимпийскую сборную-2018 включены:
Вратари: Илья Ежов («Лада»), Андрей Кареев («Нефтехимик»), Игорь Устинский («Автомобилист»);
Защитники: Владислав Наумов, Федор Беляков (оба - «Сибирь»), Владислав Провольнев, Ярослав Дыбленко (оба - «Спартак»), Алексей Василевский («Автомобилист»), Глеб Корягин («Лада»), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Вадим Кудако («Северсталь»);
Нападающие: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все - «Сибирь»), Вячеслав Лещенко («Спартак»), Кирилл Семенов («Металлург Нк»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Виктор Комаров, Антон Шенфельд (оба - «Лада»), Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин, Кирилл Капустин (все - «Амур»).
Сбор пройдет в рамках подготовки к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Специалисты Федерации хоккея России изучат все объекты олимпийской инфраструктуры, где наша команда будет играть, тренироваться и проживать во время Игр-2018.
В предварительную олимпийскую сборную-2018 включены:
Вратари: Илья Ежов («Лада»), Андрей Кареев («Нефтехимик»), Игорь Устинский («Автомобилист»);
Защитники: Владислав Наумов, Федор Беляков (оба - «Сибирь»), Владислав Провольнев, Ярослав Дыбленко (оба - «Спартак»), Алексей Василевский («Автомобилист»), Глеб Корягин («Лада»), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Вадим Кудако («Северсталь»);
Нападающие: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все - «Сибирь»), Вячеслав Лещенко («Спартак»), Кирилл Семенов («Металлург Нк»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Виктор Комаров, Антон Шенфельд (оба - «Лада»), Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин, Кирилл Капустин (все - «Амур»).
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