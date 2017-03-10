В олимпийскую сборную России по хоккею включены четыре игрока тольяттинской «Лады»

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Сбор пройдет в рамках подготовки к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Специалисты Федерации хоккея России изучат все объекты олимпийской инфраструктуры, где наша команда будет играть, тренироваться и проживать во время Игр-2018.В предварительную олимпийскую сборную-2018 включены:Илья Ежов (Лада), Андрей Кареев (Нефтехимик), Игорь Устинский (Автомобилист);Владислав Наумов, Федор Беляков (оба -Сибирь), Владислав Провольнев, Ярослав Дыбленко (оба -Спартак»), Алексей Василевский (Автомобилист»), Глеб Корягин (Лада»), Дмитрий Огурцов (Нефтехимик), Вадим Кудако (Северсталь);Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все -Сибирь), Вячеслав Лещенко («Спартак), Кирилл Семенов (Металлург Нк), Анатолий Голышев (Автомобилист), Виктор Комаров, Антон Шенфельд (оба -Лада), Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин, Кирилл Капустин (все -Амур).