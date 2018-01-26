В матче Суперлиги баскетбольная «Самара» переиграла «Зенит-Фарм»

По данным пресс-службы БК «Самара», стартовали наши баскетболисты уверенно - 8:3 спустя три минуты с начала матча. Затем самарская команда укрепляла преимущество, и первый период завершился счетом - 27:18 на табло.Во второй десятиминутке питерцы начали догонять самарцев, но наша команда ударно провела три минуты перед большим перерывом: рывок 11:0. Итог первой половины - 46:28 в пользу «Самары».В концовке третьего периода счет достиг 63:38. В итоге самарские баскетболисты победили «Зенит-Фарм»- 82:59.Следующий свой матч «Самара», занимающая второе место в таблице Суперлиги, проведет в воскресенье, 28 января, в Санкт-Петербурге. Ее соперником станет «Спартак».