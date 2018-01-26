26 января 2018 года,
22:21
$ 55.93    69.46   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Спорт/

В матче Суперлиги баскетбольная «Самара» переиграла «Зенит-Фарм»

Игра прошла в четверг, 25 января, в Санкт-Петербурге.

По данным пресс-службы БК «Самара», стартовали наши баскетболисты уверенно - 8:3 спустя три минуты с начала матча. Затем самарская команда укрепляла преимущество, и первый период завершился счетом - 27:18 на табло.

Во второй десятиминутке питерцы начали догонять самарцев, но наша команда ударно провела три минуты перед большим перерывом: рывок 11:0. Итог первой половины - 46:28 в пользу «Самары».

В концовке третьего периода счет достиг 63:38. В итоге самарские баскетболисты победили «Зенит-Фарм»- 82:59.

Следующий свой матч «Самара», занимающая второе место в таблице Суперлиги, проведет в воскресенье, 28 января, в Санкт-Петербурге. Ее соперником станет «Спартак». 
Дата: 26 января 2018 , 11:35
263
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: БК «Самара»
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Спорт
В матче Суперлиги баскетбольная «Самара» переиграла «Зенит-Фарм»
26 января 2018
263
В матче Суперлиги баскетбольная «Самара» переиграла «Зенит-Фарм»
В Самаре состоялся «Рождественский турнир» по мини-футболу
18 января 2018
307
В Самаре состоялся «Рождественский турнир» по мини-футболу
Спортсменам Самарской области начали выдавать единую брендированную экипировку
15 января 2018
414
Спортсменам Самарской области начали выдавать единую брендированную экипировку
Баскетболисты «Самары» уступили «Новосибирску»
19 декабря 2017
764
Баскетболисты «Самары» уступили «Новосибирску»
«Крылья Советов» получат дополнительную финансовую поддержку в этом году
14 декабря 2017
980
1
«Крылья Советов» получат дополнительную финансовую поддержку в этом году
Воспоминания о Викторе Ольховском
12 декабря 2017
1199
Воспоминания о Викторе Ольховском
В последнем матче года «Крылья» сыграли с «Шинником» вничью
25 ноября 2017
957
В последнем матче года «Крылья» сыграли с «Шинником» вничью
Тхэквондисты из Самарской области выиграли чемпионат России
20 ноября 2017
707
Тхэквондисты из Самарской области выиграли чемпионат России
«Крылья Советов» обыграли подмосковные «Химки»
12 ноября 2017
1624
«Крылья Советов» обыграли подмосковные «Химки»
Лента новостей
26 января 2018 , 18:52
148
«Ракурс» бесплатно покажет фильмы с Шоном Коннери и Фэй Данауэй
В феврале киноклуб «Ракурс» продолжит знакомить всех желающих с классикой мирового...
26 января 2018 , 18:30
149
В Самаре ограничат движение по дороге на кладбище «Лесное»
Причина - проведение самарского классического лыжного марафона «Сокольи Горы»....
26 января 2018 , 18:01
148
В Самаре ограничат движение по улице Фрунзе
Это связано с празднованием 75-летия со дня образования 2 гвардейской общевойсковой армии...
26 января 2018 , 17:08
158
Самарская библиотека научит обходиться без интернета и отпразднует юбилей Гайдая
Центральная библиотека им. Крупской (ул. Самарская, 190б) приглашает вспомнить творчество...
26 января 2018 , 17:05
174
При поддержке волонтеров в Самаре появится «кошачье отделение» для бездомных животных
Приюту для животных «Надежда» в безвозмездное пользование передали двухэтажное...
26 января 2018 , 16:28
162
 
Главное за неделю в Самаре
 
26 января 2018 , 16:15
241
Самарские полицейские нашли мать выброшенного на улицу ребенка
Как ранее писал sgpress.ru, 11 января в полицию поступило сообщение об обнаружении...
26 января 2018 , 14:24
169
В Самаре впервые пройдет фестиваль «Вместе медиа. Приволжье»
Он стартует на следующей неделе.
26 января 2018 , 14:19
243
Киноизмышлизм. «Движение вверх» - шедевр или переоцененный середняк?(6+)
«Настоящий блокбастер о баскетболе», «В нем есть правда жизни»,...
26 января 2018 , 13:07
181
В Самаре ищут подрядчика на зимнее содержание Московского шоссе и Ново-Садовой в марте, ноябре и декабре нынешнего года
Стоимость работ, разделенных на три лота, предварительно оценивается в 59,3 млн рублей....
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
30 декабря 2017
4564
4
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
3139
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2855
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2796
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Как принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды»
28 декабря 2017
2452
 
Как принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды»
 
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
3139
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2855
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2796
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
5 января 2018
1874
 
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
5 января 2018
1698
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.