В Самарскую область на фестиваль баскетбола приедут актеры из фильма «Движение вверх»

По сообщению пресс-службы Федерации баскетбола Самарской области, во время фестиваля пройдут мастер-классы в различных городах региона, автограф и фотосессии, показательные игры.Кульминацией станет выставочный матч, который состоится 14 марта в МТЛ Арене.