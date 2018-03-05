В Самарскую область на фестиваль баскетбола приедут актеры из фильма «Движение вверх»
Спортивный праздник «Звезды в Самаре» пройдет во вторника, 13 марта, и в среду, 14 марта. В нем примут участие легенды советского и российского баскетбола, именитые тренеры, олимпийские чемпионы по баскетболу, а также актеры фильма «Движение вверх».
По сообщению пресс-службы Федерации баскетбола Самарской области, во время фестиваля пройдут мастер-классы в различных городах региона, автограф и фотосессии, показательные игры.
Кульминацией станет выставочный матч, который состоится 14 марта в МТЛ Арене.
По сообщению пресс-службы Федерации баскетбола Самарской области, во время фестиваля пройдут мастер-классы в различных городах региона, автограф и фотосессии, показательные игры.
Кульминацией станет выставочный матч, который состоится 14 марта в МТЛ Арене.
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