В Самаре вручили первые почетные знаки ГТО

Кто не знает знаменитых маршаковских строк про неизвестного героя - плечистого паренька в футболке и кепке, спасшего девочку из огня? «Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего…» Значок ГТО - в советские времена это был символ доблести и храбрости.



Неудивительно, что три года назад комплекс ГТО по решению президента страны решили возродить. Одними из первых откликнулись в Самаре. Сначала заказали свой вариант значка ГТО и вручали его лучшим физкультурникам губернии. Теперь пришла пора вручать удостоверения и значки уже всероссийского образца.



Полсотни самых активных физкультурников вчера пригласили в здание правительства Самарской области, где вице-губернатор области Александр Фетисов вручил первым счастливчикам почетные знаки ГТО России. Среди награждаемых были педагоги, врачи, рабочие, представители творческой интеллигенции, чиновники и пенсионеры и даже замминистра спорта - все те, кто поддерживает активный и, главное, здоровый образ жизни.



- Сразу видна старая школа, - говорит Фетисов. - Вы прекрасно выглядите и находитесь в отличной физической форме - стройные, подтянутые, энергичные. Нынешние значкисты, кому за 50 лет, станут отличным примером для молодежи. Мы должны не только возродить физкультурный комплекс, но и придать ему уважение со стороны подрастающего поколения. Как в свое время к нему относились наши деды, которые надевали значок ГТО на китель вместе с воинскими орденами и медалями за трудовую доблесть.

Самое любопытное, что среди награжденных мы увидели не только любителей спорта, но и известных мастеров. Сергей Каргин в свое время был отличным прыгуном, выполнив норматив мастера спорта международного класса.



- Недавно я перешагнул рубеж в 50 лет. Вместе с женой Светланой, тоже, кстати, мастером спорта по легкой атлетике, мы решили проверить свое физическое состояние на физкультурных нормативах, - рассказал Сергей. - Скажу откровенно, советские требования были более жесткими. Но чтобы сегодня получить золотой значок, тоже надо попотеть и иметь хорошую физическую закалку. Так что, проверив свой уровень физподготовки, мы порадовались, что находимся в отличной форме. И это дает массу положительных эмоций.



Справка «СГ»

73 - столько в Самарской области действует центров тестирования ГТО.

По данным на 1 апреля 2017 года, в единой базе данных автоматизированной информационной системы ГТО зарегистрировано 50 000 человек из Самарской области.