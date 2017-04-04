В Самаре вручили первые почетные знаки ГТО
Кто не знает знаменитых маршаковских строк про неизвестного героя - плечистого паренька в футболке и кепке, спасшего девочку из огня? «Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего…» Значок ГТО - в советские времена это был символ доблести и храбрости.
Неудивительно, что три года назад комплекс ГТО по решению президента страны решили возродить. Одними из первых откликнулись в Самаре. Сначала заказали свой вариант значка ГТО и вручали его лучшим физкультурникам губернии. Теперь пришла пора вручать удостоверения и значки уже всероссийского образца.
Полсотни самых активных физкультурников вчера пригласили в здание правительства Самарской области, где вице-губернатор области Александр Фетисов вручил первым счастливчикам почетные знаки ГТО России. Среди награждаемых были педагоги, врачи, рабочие, представители творческой интеллигенции, чиновники и пенсионеры и даже замминистра спорта - все те, кто поддерживает активный и, главное, здоровый образ жизни.
Неудивительно, что три года назад комплекс ГТО по решению президента страны решили возродить. Одними из первых откликнулись в Самаре. Сначала заказали свой вариант значка ГТО и вручали его лучшим физкультурникам губернии. Теперь пришла пора вручать удостоверения и значки уже всероссийского образца.
Полсотни самых активных физкультурников вчера пригласили в здание правительства Самарской области, где вице-губернатор области Александр Фетисов вручил первым счастливчикам почетные знаки ГТО России. Среди награждаемых были педагоги, врачи, рабочие, представители творческой интеллигенции, чиновники и пенсионеры и даже замминистра спорта - все те, кто поддерживает активный и, главное, здоровый образ жизни.
- Сразу видна старая школа, - говорит Фетисов. - Вы прекрасно выглядите и находитесь в отличной физической форме - стройные, подтянутые, энергичные. Нынешние значкисты, кому за 50 лет, станут отличным примером для молодежи. Мы должны не только возродить физкультурный комплекс, но и придать ему уважение со стороны подрастающего поколения. Как в свое время к нему относились наши деды, которые надевали значок ГТО на китель вместе с воинскими орденами и медалями за трудовую доблесть.
Самое любопытное, что среди награжденных мы увидели не только любителей спорта, но и известных мастеров. Сергей Каргин в свое время был отличным прыгуном, выполнив норматив мастера спорта международного класса.
- Недавно я перешагнул рубеж в 50 лет. Вместе с женой Светланой, тоже, кстати, мастером спорта по легкой атлетике, мы решили проверить свое физическое состояние на физкультурных нормативах, - рассказал Сергей. - Скажу откровенно, советские требования были более жесткими. Но чтобы сегодня получить золотой значок, тоже надо попотеть и иметь хорошую физическую закалку. Так что, проверив свой уровень физподготовки, мы порадовались, что находимся в отличной форме. И это дает массу положительных эмоций.
Справка «СГ»
73 - столько в Самарской области действует центров тестирования ГТО.
По данным на 1 апреля 2017 года, в единой базе данных автоматизированной информационной системы ГТО зарегистрировано 50 000 человек из Самарской области.
- Недавно я перешагнул рубеж в 50 лет. Вместе с женой Светланой, тоже, кстати, мастером спорта по легкой атлетике, мы решили проверить свое физическое состояние на физкультурных нормативах, - рассказал Сергей. - Скажу откровенно, советские требования были более жесткими. Но чтобы сегодня получить золотой значок, тоже надо попотеть и иметь хорошую физическую закалку. Так что, проверив свой уровень физподготовки, мы порадовались, что находимся в отличной форме. И это дает массу положительных эмоций.
Справка «СГ»
73 - столько в Самарской области действует центров тестирования ГТО.
По данным на 1 апреля 2017 года, в единой базе данных автоматизированной информационной системы ГТО зарегистрировано 50 000 человек из Самарской области.
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