В Самаре стартует чемпионат ПФО по дзюдо

Сегодня на татами, уложенные в самарской «МТЛ-Арене», стартует чемпионат Приволжского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин.



В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из 14 регионов округа. Самый большой отряд спортсменов выставят хозяева соревнований – более полусотни. Среди них – бронзовая призерка чемпионата Европы – 2014 Кристина Румянцева.



В первый день соревнований, 19 апреля, на татами выйдут мужчины в весовых категориях 60 кг, 66 кг, 73 кг, женщины в весовых категориях 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг. Поединки начнутся в 11.00, в 17.30 состоятся финальные встречи, награждение победителей и призеров.



Во второй день соревнований, 20 апреля, выступят дзюдоисты в весовых категориях 81 кг, 90 кг, 100 кг, 100+ кг у мужчин, 70 кг, 78 кг, 78+ кг у женщин. Начало встреч в 11.00, награждение – после окончания поединков. Прямая телетрансляция состоится на сайте Самарской областной федерации дзюдо.



Чемпионат Поволжья станет отборочным стартом к чемпионату России, который состоится в начале сентября в Нальчике. Путевки туда получат те, кто в Самаре станет призером в весовых категориях у мужчин, и войдет в сильнейшую шестерку у женщин.

Напомним, что в прошлом году борцы Самарской области завоевали на чемпионате ПФО 18 медалей.