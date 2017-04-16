В Самаре стартовал традиционный турнир по танцам на льду «Кумпарсита»
В 2001 году в Самарском ледовом дворце спорта, недавно отметившем свой полувековой юбилей, впервые стартовали всероссийские соревнования по танцам на льду в честь известного танцевального дуэта, первых олимпийских чемпионов Людмилы Пахомовой – Александра Горшкова.
С Куйбышевом легендарных фигуристов связывают самые теплые воспоминания. Именно здесь перед зимней Олимпиадой-76 прославленный дуэт впервые на льду нашего Дворца спорта показал зрителям свое знаменитое танго «Кумпарсита», ставшее классикой танцев на льду.
На открытие 17-го по счету турнира приехал сам президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков вместе со своей дочерью Юлией.
- Ваш волжский город давно стал особенным для нашей семьи,- сказал Александр Горшков. – Потому что здесь в нашу честь проводится оригинальный турнир «Кумпарсита». Мы благодарны всем, кто помогает в его проведении. Именно на самарском льду зажигаются новые звездочки нашего фигурного катания. С большой надеждой мы ждем реконструкции старенького Дворца спорта. Современная арена, конечно же, повысит и статус наших популярных в стране соревнований, в которых сегодня принимают участие около 40 танцевальных дуэтов. И мы очень рады, что в числе фаворитов есть четыре самарские танцевальные пары известного тренера Олега Судакова. Не случайно Самара считается одним из ведущих центров российского фигурного катания.
Юношеские соревнования продлятся два дня по программе кандидатов в мастера, среди спортсменов первого и второго разрядов.
С Куйбышевом легендарных фигуристов связывают самые теплые воспоминания. Именно здесь перед зимней Олимпиадой-76 прославленный дуэт впервые на льду нашего Дворца спорта показал зрителям свое знаменитое танго «Кумпарсита», ставшее классикой танцев на льду.
На открытие 17-го по счету турнира приехал сам президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков вместе со своей дочерью Юлией.
- Ваш волжский город давно стал особенным для нашей семьи,- сказал Александр Горшков. – Потому что здесь в нашу честь проводится оригинальный турнир «Кумпарсита». Мы благодарны всем, кто помогает в его проведении. Именно на самарском льду зажигаются новые звездочки нашего фигурного катания. С большой надеждой мы ждем реконструкции старенького Дворца спорта. Современная арена, конечно же, повысит и статус наших популярных в стране соревнований, в которых сегодня принимают участие около 40 танцевальных дуэтов. И мы очень рады, что в числе фаворитов есть четыре самарские танцевальные пары известного тренера Олега Судакова. Не случайно Самара считается одним из ведущих центров российского фигурного катания.
Юношеские соревнования продлятся два дня по программе кандидатов в мастера, среди спортсменов первого и второго разрядов.
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