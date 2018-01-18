В Самаре состоялся «Рождественский турнир» по мини-футболу

У детей с ограниченными возможностями здоровья тоже есть шанс стать чемпионами. Пусть пока и на уровне города. Лучших спортсменов определили на состязаниях, прошедших 17 января в спортивном комплексе «Орбита».



Десять лет назад профессиональный футболист Алексей Мартынов основал футбольный клуб «Крылья мечты». Его игроки - ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП и другими серьезными недугами. Оказалось, спорт лечит. Многие мальчишки стали лучше ходить, разговаривать. У них появились новые цели в жизни. Одна из них - возможность соревноваться со сверстниками. Так родилась идея «Рождественского турнира» - первых городских соревнований по мини-футболу для детей с ограниченными возможностями здоровья.



- Это способ реабилитации и социализации ребят. Полезный эффект переоценить сложно. К тому же получается, что это первые соревнования 2018 года в городе, который летом примет матчи Чемпионата мира по футболу, - сказал депутат городской думы Александр Чернышов.



Турнир прошел при поддержке администрации Промышленного района.



- С этого маленького спортивного праздника мы начинаем путь к самому грандиозному событию года - Чемпионату мира, - говорит начальник отдела по вопросам социальной сферы районной администрации Оксана Иванова. - Футбол становится все популярнее: в него играют дети, молодежь и ветераны, мужчины и женщины.



Первый городской турнир собрал шесть дружин. В нем приняли участие по две команды из клуба «Крылья мечты» и школы-интерната №117 и по одной из Самарского многопрофильного колледжа имени Бертенева и школы-интерната №115.



- Разослали письма по образовательным и спортивным детским учреждениям, предложили поучаствовать, - рассказывает один из организаторов турнира, учитель физкультуры интерната №115 Яков Михайлюк. - Требования строгие: десять человек в команде, тренер, знание правил. Мини-футбол подходит для ребят с ограниченными возможностями здоровья больше, чем обычный. Эта игра менее травмоопасна и состоит из двух таймов по десять минут.



В напряженной борьбе победили опытные футболисты из интерната №117.



- Я сам инвалид по слуху, поэтому знаю, как непросто играть этим ребятам, - комментирует заслуженный мастер спорта, тренер СДЮСШОР №9 Сергей Доркичев. - Мои воспитанники из школы №117 входят в сборную Самарской области, участвуют во всероссийских соревнованиях. Этот турнир - возможность себя показать и других посмотреть. Очень хочется, чтобы другие, пока менее успешные, спортсмены брали с нас пример и знали, чего они могут достичь, если будут упорно заниматься и стремиться к победе.



- Я уже 11 лет из своих 14 занимаюсь футболом: сначала во дворе с друзьями, потом с тренером по месту жительства, сейчас - в школе. Конечно, рассчитывал на победу, но… - говорит расстроенный капитан сборной школы-интерната №115 семиклассник Алексей Полянсков.



Впрочем, победители поделились с проигравшими медалями и кубками. С трофеями расставались без сожаления, ведь победа у этих мальчишек одна на всех. Кроме того, ребята обменялись контактами. Возможно, этот турнир станет началом большой спортивной дружбы. На это и рассчитывали взрослые, причастные к его рождению.



- В нашем городе очень любят футбол, - рассказывает ветеран клуба «Крылья Советов» Анатолий Фетисов. - Радостно видеть, что у ребят с ограниченными возможностями здоровья возможности на самом деле безграничные. Они ежедневно пересиливают себя. Многим из них непросто ходить, каждый шаг дается с трудом, а они играют в футбол. Я потрясен. Вообще, интересно следить, как развивается сегодня футбол в Самаре. Мы, ветераны «Крыльев», очень надеемся на нашу самарскую школу, ждем, что появятся свои талантливые ребята, а не легионеры. Сейчас многое делается для этого, а нужно еще больше. И такие соревнования, безусловно, способствуют популяризации спорта.



По словам организаторов, турнир станет традиционным и будет открыт для юных спортсменов из других городов и районов губернии.