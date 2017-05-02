В Самаре состоялось официальное открытие летнего велосезона
Напомним, изначально оно было намечено на 22 апреля, однако в связи с ухудшившимися погодными условиями было перенесено на 29 апреля.
Как сообщает официальный сайт НП «СТК ВелоСамара», в 9:30 колонна спортсменов стартовала с площади Славы, а затем проследовала до Воронежских озер по улицам Молодогвардейской, Маяковского, Ленинской, проспекту Ленина, улице Луначарского, Московскому шоссе и Воронежской.
В рамках открытия велосезона прошла развлекательная программа с конкурсами, эстафетами и мастер-классами, концертом, а также просмотром фильма.
Как сообщил sgpress.ru директор спортивно-туристического клуба Роман Еремкин, заключительной частью мероприятия стал показ хроник веложизни Самары под открытым небом.
Как сообщает официальный сайт НП «СТК ВелоСамара», в 9:30 колонна спортсменов стартовала с площади Славы, а затем проследовала до Воронежских озер по улицам Молодогвардейской, Маяковского, Ленинской, проспекту Ленина, улице Луначарского, Московскому шоссе и Воронежской.
В рамках открытия велосезона прошла развлекательная программа с конкурсами, эстафетами и мастер-классами, концертом, а также просмотром фильма.
Как сообщил sgpress.ru директор спортивно-туристического клуба Роман Еремкин, заключительной частью мероприятия стал показ хроник веложизни Самары под открытым небом.
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