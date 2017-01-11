В Самаре состоялась традиционная «Гонка памяти»

Уже 46 лет подряд зимний сезон открывается предновогодней «Гонкой памяти» в поселке Управленческий. А потом переход на Царев курган. Здесь в минувшие выходные спринтеры сбегали до огромного креста, установленного на вершине, и обратно. Эта уникальная гонка называется «Рождественской». А в промежутке между двумя главными стартами сезона экстремалы провели на «Чайке» еще и «Ночную гонку».В «Гонке памяти» победил на главной дистанции чемпион России 2012 года Игорь Усачев. Уже в седьмой раз! Чаще ее выигрывал только двукратный чемпион зимней Универсиады Радик Газиев. Но на этот раз он не добрался до пьедестала.Конечно же, вспоминали участники недавно ушедшего из жизни руководителя городского департамента физкультуры и спорта, мастера спорта по лыжным гонкам Виктора Ольховского. Это он, будучи президентом областной федерации, привнес в традицию соревнований обязательный вечер-встречу ветеранов. С поминальными свечами и вручением дорогих подарков. В этот раз подарок получила и его мать - знаменитая в свое время лыжница Нина Ольховская.«Рождественная гонка» на Царевом кургане не менее уникальна. Здесь тоже все необычно. И лыжные трассы, проложенные до гигантского креста на макушке горы. И состав участников, гостей праздника, среди которых можно увидеть звезд российского спорта. Причем не только лыжного. В короткой спринтерской гонке победу праздновали наши лидеры - Денис Зайцев и Ирина Бережная.