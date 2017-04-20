20 апреля 2017 года,
14:10
$ 56.18    60.26   Нефть 53.18 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Спорт/

В Самаре решили создать базовый центр художественной гимнастики страны

Пять дней в гимнастическом комплексе стадиона «Локомотив» проходил мастер-класс одного из ведущих специалистов страны по художественной гимнастике, тренера и помощницы легендарной наставницы Ирины Винер-Усмановой, воспитанницы самарской гимнастики Екатерины Пирожковой.

Она делилась секретами мастерства с ведущими гимнастками из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Жигулевска.

- Отныне подобные встречи с юными спортсменками и тренерские семинары для их наставников станут регулярными, - говорит президент областной федерации художественной гимнастики Наталья Попова. - Нам очень повезло, что наша самарская воспитанница вошла в тренерский штаб сборной России и готова передавать свой неоценимый опыт. Мы обязательно подпишем с тренерским штабом главной команды страны договор о продолжении подобных встреч. Такой шанс упустить нельзя. К тому же нам навстречу идут руководители областной школы высшего спортивного мастерства № 1. Мы всячески поддерживаем их инициативу сделать первоклассным центр художественной гимнастики на «Локомотиве», недавно, кстати, переданном в ведение министерства спорта. Ирина Винер-Усманова, надеемся, с удовольствием согласится на то, чтобы один из базовых центров национальной сборной страны находился в Самаре. Для нас это была бы высокая честь.

Остается добавить, что 25 апреля в тольяттинском спорткомплексе «Олимп» стартуют традиционные соревнования на призы чемпионки Европы, участницы Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Алии Гараевой. В них примут участие свыше 700 (!) участниц. Главным судьей станет многократная чемпионка мира и Европы Вера Сесина. Гимнасток нашей губернии называют основными фаворитками соревнований. 
Фотогалерея
Фото 118119Фото 118120Фото 118121Фото 118122
Дата: 20 апреля 2017 , 12:17
133
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: Сергей Волков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Спорт
В Самаре решили создать базовый центр художественной гимнастики страны
20 апреля 2017
133
В Самаре решили создать базовый центр художественной гимнастики страны
В Самаре стартует чемпионат ПФО по дзюдо
19 апреля 2017
218
В Самаре стартует чемпионат ПФО по дзюдо
Юные баскетболисты «Самары» завоевали «серебро»
19 апреля 2017
248
Юные баскетболисты «Самары» завоевали «серебро»
Президент Федерации баскетбола России Кириленко:
17 апреля 2017
406
1
Президент Федерации баскетбола России Кириленко: "Самара может претендовать на проведение Кубка мира"
«Крылья Советов» в Махачкале разгромили «Анжи»
15 апреля 2017
459
«Крылья Советов» в Махачкале разгромили «Анжи»
В Самаре стартовал традиционный турнир по танцам на льду «Кумпарсита»
15 апреля 2017
567
В Самаре стартовал традиционный турнир по танцам на льду «Кумпарсита»
Самарские пловцы завоевали еще две медали на чемпионате России
14 апреля 2017
295
Самарские пловцы завоевали еще две медали на чемпионате России
На игру против
13 апреля 2017
505
На игру против "Анжи" "Крылья Советов" выйдут без главного тренера
Сергей Шнуров споет для болельщиков «Крыльев Советов» в Самаре
13 апреля 2017
305
Сергей Шнуров споет для болельщиков «Крыльев Советов» в Самаре
Лента новостей
20 апреля 2017 , 12:52
100
В Самарской области водитель Фольксвагена врезался в дерево, пострадали четыре человека
 ДТП  произошло вчера в  8:30 на 20 км трассы  «Урал - Волжский -...
20 апреля 2017 , 12:51
103
На новые капитальные объекты в Самаре привлекли 1,6 миллиарда рублей субсидий
Такие данные были озвучены сегодня на заседании по вопросам строительства, имущественным и...
20 апреля 2017 , 12:37
147
«Самарская газета» проверила овощи с рынка и из магазинов на наличие нитратов
Наверняка многие слышали, что в овощах и фруктах могут быть нитраты. Более того, довольно часто...
20 апреля 2017 , 12:35
101
В галерее «Новое пространство» открылась выставка работ мастера каллиграфии Николая Воронова и его учеников
Сегодня мы мало пишем «от руки», все больше печатаем на компьютере и совершенно...
20 апреля 2017 , 12:31
100
 
Самарские ученые придумали шагающий офис-робот
Здание сможет перемещаться с места на место на собственных «ногах».
20 апреля 2017 , 12:19
141
Улицу Самарскую перекрыли из-за бесхозной сумки
Общественный транспорт пускают в объезд по Ленинградской и Галактионовской
20 апреля 2017 , 12:17
133
В Самаре решили создать базовый центр художественной гимнастики страны
Пять дней в гимнастическом комплексе стадиона «Локомотив» проходил мастер-класс...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
5105
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
4291
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
29 марта 2017
3897
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
16 апреля 2017
3391
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
886
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
1201
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
1012
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
31 марта 2017
1120
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.