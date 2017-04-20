В Самаре решили создать базовый центр художественной гимнастики страны
Пять дней в гимнастическом комплексе стадиона «Локомотив» проходил мастер-класс одного из ведущих специалистов страны по художественной гимнастике, тренера и помощницы легендарной наставницы Ирины Винер-Усмановой, воспитанницы самарской гимнастики Екатерины Пирожковой.
Она делилась секретами мастерства с ведущими гимнастками из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Жигулевска.
- Отныне подобные встречи с юными спортсменками и тренерские семинары для их наставников станут регулярными, - говорит президент областной федерации художественной гимнастики Наталья Попова. - Нам очень повезло, что наша самарская воспитанница вошла в тренерский штаб сборной России и готова передавать свой неоценимый опыт. Мы обязательно подпишем с тренерским штабом главной команды страны договор о продолжении подобных встреч. Такой шанс упустить нельзя. К тому же нам навстречу идут руководители областной школы высшего спортивного мастерства № 1. Мы всячески поддерживаем их инициативу сделать первоклассным центр художественной гимнастики на «Локомотиве», недавно, кстати, переданном в ведение министерства спорта. Ирина Винер-Усманова, надеемся, с удовольствием согласится на то, чтобы один из базовых центров национальной сборной страны находился в Самаре. Для нас это была бы высокая честь.
Остается добавить, что 25 апреля в тольяттинском спорткомплексе «Олимп» стартуют традиционные соревнования на призы чемпионки Европы, участницы Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Алии Гараевой. В них примут участие свыше 700 (!) участниц. Главным судьей станет многократная чемпионка мира и Европы Вера Сесина. Гимнасток нашей губернии называют основными фаворитками соревнований.
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