В Самаре прошел турнир памяти известного телеведущего Владимира Кейлина
Немногие знают, что известный в Самаре телеведущий и экс-президент областной федерации футбола Владимир Кейлин свою трудовую деятельность начинал на стадионе «Волга» простым тренером по футболу.
Затем он несколько лет работал администратором в клубе «Крылья Советов» и помогал возрождению родной команды. Если бы не трагическая смерть - по стечению обстоятельств Володя возвращался домой на служебном автомобиле с турнира ветеранов, проводившемся именно на «Волге», то наверняка бы принял участие в традиционном детском турнире десятилетних футболистов из восьми городов Поволжья.
Эти представительные соревнования на старейшем стадионе областной столицы в дни школьных каникул ежегодно проводит футбольный клуб «ЮНИТ». Именно здесь зажигаются новые футбольные «звездочки». Из их числа - полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев, Артур Юсупов из питерского «Зенита» и многие другие известные сейчас мастера. В нынешнем турнире, завершившемся в минувшую пятницу на стадионе «Волга», приняли участие десять команд из Самары, Тольятти, Перми, Челябинска, Саратова, Бугульмы, Дзержинска и Бора.
Главный приз из рук вдовы Кейлина Марины получили юные футболисты центра подготовки футболистов «Крыльев Советов», которых тренирует Дмитрий Кузнецов. Самарцы во время кругового турнира потерпели единственное поражение - от своих сверстников из «ЮНИТа», а остальные матчи выиграли. Хозяева поля в итоге заняли второе место, на третьем - тольяттинская «Академия». Лучшим нападающим турнира признан Павел Маликов, а лучшим бомбардиром стал - запомните и это имя! - Ирлан Хугаев из «Крыльев». Так что главную команду губернии ждет достойное пополнение.
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