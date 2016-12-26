В Самаре прошел новогодний бал олимпийцев
Ровно двадцать лет назад родилась прекрасная традиция - чествовать ведущих спортсменов губернии по итогам уходящего года.
Вместе с организаторами нынешнего новогоднего олимпийского бала в «МТЛ Арене» мы вспоминали историю.
Летняя Олимпиада-96 в свое время стала триумфальной для атлетов Самарской области. Стрелок Ольга Кузнецова, гимнаст Алексей Немов и боксер Олег Саитов принесли в копилку нашей команды четыре золотые медали. Самарская область в общероссийском зачете заняла третье место, опередив по количеству завоеванных наград разного достоинства многие государства (!) мира.
Тогда был устроен прием в Доме Гагарина на Первой просеке. Именно там за банкетным столом и родилась идея чествовать спортсменов по итогам уходящего года. На следующий год новогодний бал провели уже в ледовом Дворце спорта ЦСК ВВС.
Олимпийскую эстафету подхватила в том же 1996 году директор областной детско-юношеской школы олимпийского резерва Наталья Барышева - Паршикова. Именно она решила не отставать от наших взрослых звезд спорта и поощрять юных талантливых спортсменов также на специальном балу. Теперь Наталья Владимировна статс-секретарь Министерства спорта России и продолжает свою новогоднюю традицию уже на государственном уровне.
Итак, новогодние балы в двух номинациях прошли в Самаре в 21-й раз. Взрослых атлетов чествовали в «МТЛ Арене», юных - в Доме офицеров. Нынешний уходящий олимпийский год был не совсем урожайным на награды в Рио. Четыре золотые медали только на счету тольяттинских гандболисток. Не случайно женскую команду «Лада» назвали лучшей в губернии, а Дарью Дмитриеву - лучшей спортсменкой, их наставника Левона Акопяна - лучшим тренером. Фехтовальщик Павел Сухов, чемпион Европы, признан лучшим спортсменом года. Вице-губернатор Александр Фетисов вручил лауреатам высокие награды от президента страны и губернатора.
Большие почести были уготованы и паралимпийцам области, не попавшим в бразильский Рио по известным причинам. За высокие заслуги они и их тренеры поощрены сертификатами на крупные денежные суммы. Лучшими в адаптивном спорте признаны чемпион Европы по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями Сергей Сухарев и бронзовый призер чемпионата Европы по велоспорту среди слабослышащих Ксения Калибина. В неолимпийских видах спорта первые места заняли призер чемпионата мира по пауэрлифтингу Анна Рыжкова и призер международного турнира по шашкам Олег Дашков.
На следующий день ветераны-олимпийцы, представители спортивной общественности областного центра во главе с депутатом Госдумы Надеждой Колесниковой чествовали юных спортсменов губернии. Было и приветственное видеообращение от известного боксера, а ныне депутата Николая Валуева. Первый олимпийский чемпион Самары велосипедист Борис Шухов признался со сцены: пройдет время, и он будет в свою очередь гордиться тем, что вручал юным атлетам, ставшим олимпийскими чемпионами, первые в их биографии спортивные награды.
Вместе с организаторами нынешнего новогоднего олимпийского бала в «МТЛ Арене» мы вспоминали историю.
Летняя Олимпиада-96 в свое время стала триумфальной для атлетов Самарской области. Стрелок Ольга Кузнецова, гимнаст Алексей Немов и боксер Олег Саитов принесли в копилку нашей команды четыре золотые медали. Самарская область в общероссийском зачете заняла третье место, опередив по количеству завоеванных наград разного достоинства многие государства (!) мира.
Тогда был устроен прием в Доме Гагарина на Первой просеке. Именно там за банкетным столом и родилась идея чествовать спортсменов по итогам уходящего года. На следующий год новогодний бал провели уже в ледовом Дворце спорта ЦСК ВВС.
Олимпийскую эстафету подхватила в том же 1996 году директор областной детско-юношеской школы олимпийского резерва Наталья Барышева - Паршикова. Именно она решила не отставать от наших взрослых звезд спорта и поощрять юных талантливых спортсменов также на специальном балу. Теперь Наталья Владимировна статс-секретарь Министерства спорта России и продолжает свою новогоднюю традицию уже на государственном уровне.
Итак, новогодние балы в двух номинациях прошли в Самаре в 21-й раз. Взрослых атлетов чествовали в «МТЛ Арене», юных - в Доме офицеров. Нынешний уходящий олимпийский год был не совсем урожайным на награды в Рио. Четыре золотые медали только на счету тольяттинских гандболисток. Не случайно женскую команду «Лада» назвали лучшей в губернии, а Дарью Дмитриеву - лучшей спортсменкой, их наставника Левона Акопяна - лучшим тренером. Фехтовальщик Павел Сухов, чемпион Европы, признан лучшим спортсменом года. Вице-губернатор Александр Фетисов вручил лауреатам высокие награды от президента страны и губернатора.
Большие почести были уготованы и паралимпийцам области, не попавшим в бразильский Рио по известным причинам. За высокие заслуги они и их тренеры поощрены сертификатами на крупные денежные суммы. Лучшими в адаптивном спорте признаны чемпион Европы по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями Сергей Сухарев и бронзовый призер чемпионата Европы по велоспорту среди слабослышащих Ксения Калибина. В неолимпийских видах спорта первые места заняли призер чемпионата мира по пауэрлифтингу Анна Рыжкова и призер международного турнира по шашкам Олег Дашков.
На следующий день ветераны-олимпийцы, представители спортивной общественности областного центра во главе с депутатом Госдумы Надеждой Колесниковой чествовали юных спортсменов губернии. Было и приветственное видеообращение от известного боксера, а ныне депутата Николая Валуева. Первый олимпийский чемпион Самары велосипедист Борис Шухов признался со сцены: пройдет время, и он будет в свою очередь гордиться тем, что вручал юным атлетам, ставшим олимпийскими чемпионами, первые в их биографии спортивные награды.
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