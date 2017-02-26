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В Самаре появился лыжник экстра-класса

Вы знаете, кто такой Валерий Гонтарь? Откровенно говоря, о герое недавно прошедшей зимней Универсиады мало кто знал.

Даже мы, местные журналисты. Руководство сборной Самарской области по лыжным гонкам, правда, прозрачно намекало на то, что у нас появился перспективный парень из Мордовии, которому пытаются создать приемлемые условия для тренировок и проживания на берегах Волги. Мы к этим словам относились несколько скептически. И на то были веские основания. Самая перспективная лыжница региона Ольга Кучерук в поисках лучшей доли вдруг неожиданно в межсезонье перебралась в Тюмень. А за ней - еще несколько сильных молодых юниорок из Тольятти. Будущее самарского лыжного спорта виделось в тумане. И вдруг сюрприз. 23-летний парень из Рузаевки Валерий Гонтарь в летнее межсезонье пополнил ряды сборной Самарской губернии. Стал героем зимних студенческих Игр-2017. Такого блестящего успеха на Универсиадах самарские спортсмены еще не добивались.

- Моя задача - как можно удачнее выступить на завершающих стартах сезона, - не скрывает своих планов Валерий. - Очень хочется попасть в национальную сборную, а там уже можно помечтать и об олимпийском Пхенчхане-2018.

- Каким ветром тебя занесло в Самару? Все знали о тебе, как о классном гонщике из Мордовии…

- После того как я стал бронзовым призером предыдущей Универсиады в Словакии, мне посулили золотые горы и даже назначили приличную стипендию, 30 тысяч рублей. Потом эта сумма уменьшилась в десять раз. Пришлось продать машину. Можно сказать, я ее проел. Пришлось себя ограничивать во всем. А год назад подвернулся случай - я познакомился с главным тренером Самарской области по лыжным гонкам Александром Ивановичем Елисенковым, другом моего наставника Василия Ивановича Велькина. Он предложил переехать в Самару и пообещал решить многие проблемы. Так я оказался в Самарском центре спортивной подготовки и пока ни на что не жалуюсь. Мне создают условия, о которых мечтал. Не скрою, многие финансовые проблемы не только мне, но и тренеру удалось решить благодаря успешному выступлению в столице Казахстана. Наконец-то у  меня появился серьезный стимул расти дальше.

- Что тебя связывает сегодня с Мордовией?

- Только квартира в Рузаевке. Ее я выбил с боем как бывший детдомовец. Через два года обременение будет снято, и тогда смогу обменять ее на жилье в Самаре. Пока временно выделили комнату на лыжной базе «Чайка». Там будет мой дом. С мордовской школой высшего спортивного мастерства я рассчитался полностью. Сдал инвентарь и получил «вольную». Теперь я самарец. И никаких параллельных зачетов!

- Где успел побывать?

- Меня очень тепло приняли в лыжном бомонде губернии. Многих ребят я хорошо знал. С Игорем Усачевым даже успел поплавать минувшим летом в межсезонье на байдарке по Волге. Очень понравилось! И город мне нравится, и Волга. Здесь вольно дышится.

- Как прошла подготовка к Кубку России?

- Вполне успешно. Мне нравятся трассы в Сокольих горах. Знаю, что в свое время на них проходил чемпионат России и другие крупные соревнования.

- Здесь готовились будущая олимпийская чемпионка Солт-Лейк-Сити-2002 биатлонистка Ольга Пылева и член сборной Белоруссии по лыжным гонкам Елена Калугина. Олимпийская дорога начинается на «Чайке».

- Вот-вот, и я такого мнения. Нам с тренером пока все нравится. И условия для тренировок, и как к нам относятся. В еде я не привередлив, но на «Чайке» питание не хуже, чем было на Универсиаде.

- Это правда, что ты ограничиваешь себя в еде?

- Я просто не ем мяса - говядины, свинины. Такая вот детдомовская привычка. Больше налегаю на рыбу и курицу. Каши обязательно, суп, овощи. Любимых блюд нет. Работать много и есть немного - вот мое простое правило.

- Как тебя поздравили с медалями Универсиады братья и сестры?

- Дело в том, что у нас отношения не складываются. Мы все сами по себе. Помощи мне ждать неоткуда. Вот и приходится в этой жизни рассчитывать только на себя. Рассчитываю на то, что попадание в национальную сборную принесет серьезный финансовый достаток. Вот почему после Универсиады я тренируюсь с утроенной силой. Но я не любитель загадывать наперед. Организм все-таки не железный. Пока сбоев не было, но все же двигаться предпочитаю мелкими шажками, чтобы потом не разочаровываться.

- Чем запомнилась тебе Универсиада?

- Все были в восторге: и от приема, и от проведения соревнований, и, конечно же, от атмосферы большого спортивного праздника. Такого в Словакии на предыдущих Играх не было. Там прошло все проще и строже. А сейчас привез столько положительных эмоций! Проблемы были только на таможне. Местные пограничники долго не могли понять, что за металлические предметы я везу в сумке. Пришлось показывать медали. Смеху было…

- Ты максималист по жизни?

- Я реалист. Многие считают меня самоуверенным, но я трезво оцениваю свои поступки. Какой спортсмен не мечтает об Олимпиаде? Но я пока гоню мысль об этом, хотя она, конечно, есть.

- Ты дважды уходил из лыж и дважды возвращался. Почему?

- По разным причинам. Но вернулся потому, что хочу в жизни добиться чего-то серьезного. А спорт был для меня всегда верной опорой. Однажды я очень хотел попасть на Северный полюс. Был проект известного путешественника Дмитрия Шпаро. Сначала в его группу я не попал по возрасту, а потом из-за того, что в команде Шпаро уже были представители Мордовии. Пришлось возвращаться в чистый спорт.

- Что в твоей жизни есть еще?

- Пока ничего. Машины нет, жениться пока не собираюсь (смеется). Собираюсь вот выучить английский язык. Универсиада подтолкнула к этому. С миром надо общаться.

- Что бы пожелал себе в Самаре?

- Везения и еще раз везения. В спорте без этого никуда…

Комментарий:

Василий Велькин, ЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЯ:

• Самара нас хорошо приняла. Условия замечательные. Мы очень серьезно готовились к Универсиаде. В тридцатиградусные морозы в Ижевске Гонтарь выполнил весь намеченный объем подготовки. Мало кто знает, что золотые медали Валерий выиграл на чужих лыжах. Своих-то фирменных нет. Будет у него свой суперинвентарь - будет прибавлять. И серьезно прибавлять! Валерка очень поздно пришел в лыжи. Упертый, трудолюбивый, с характером. Будущее у него, вот увидите, будет замечательное. Очень надеюсь, что мы увидим его в Пхенчхане.

Визитная карточка:

Валерий Гонтарь

Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам. Рост 168 см, вес 62 кг.
Родился 27 октября 1993 г. в селе Шувары Старошайговского района Республики Мордовия. Шестой ребенок в многодетной семье. В шесть лет остался без родителей.
Воспитанник рузаевской школы-интерната №1. Там же во втором классе начал заниматься лыжным спортом у тренера местной детской спортшколы Евгения Настюнина.
С 2010 г. тренировался под руководством Василия Велькина в Школе высшего спортивного мастерства Республики Мордовия. Первые крупные успехи пришли в 2015 г. Валерий стал бронзовым призером юниорского первенства России в гонке на 10 километров (классический ход) и зимней Универсиады в Словакии.
С 1 июня 2016 г. выступает за Самарский центр спортивной подготовки.
На зимней Универсиаде в Алма-Ате в 2017 г. завоевал четыре медали: две в личной гонке на 10 километров (классический стиль) и в мужской эстафете 4х7,5 км. Серебряный медалист в гонке на 30 километров и в гонке преследования на 10 километров.
Сейчас учится в магистратуре Пензенского госуниверситета имени В. Белинского по специальности «Физическая культура».
После оглушительного успеха на зимней Универсиаде Валерий Гонтарь наконец-то добрался до Самары, где пару недель готовился на лыжной базе «Чайка» в поселке Управленческий к финалу Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.
Дата: 25 февраля 2017 , 13:03
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Автор текста: Сергей Волков
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