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В Самаре поддержат российских участников XXIII зимней Олимпиады

Акция пройдет в субботу, 3 февраля, с 14:00 до 16:00 в торговом центре «МЕГА» (24 км Московского шоссе). Организатор – «Центр спортивной подготовки Самарской области».

В программе спортивного мероприятия - показательные выступления чемпионов мира, Европы и участников Олимпийских игр по различным видам спорта. В том числе, показательные номера на льду ведущих фигуристов региона. Также пройдут показ экипировки сборной Самарской области, фото- и автограф-сессия, конкурсы для зрителей.

 
Дата: 30 января 2018 , 16:28
173
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: olympic.ru
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