В Самаре на волжской набережной прошел «Космический» забег, посвященный Дню космонавтики
В прошлом году весенние старты для всех желающих на берегу Волги состоялись впервые и показали необычайный интерес к празднику бега.
Оказывается, приобщаться к «королеве спорта» - легкой атлетике - можно не только в одиночку, но и семейными, а также корпоративными командами. Стоит только выйти на старт массовых забегов – от 500 метров до 10 километров. Дистанцию каждый выбирает себе по степени подготовки.
На этот раз желающих пробежаться в выходной по аллеям естественного стадиона – от памятника Григорию Засекину до плавательного бассейна ЦСК ВВС и обратно - набралось около тысячи человек из многих городов губернии. Чтобы принять участие в «Космическом забеге» на знаменитой набережной Волги, организованном городским департаментом спорта совместно с областной федерацией легкой атлетики и различными клубами любителей оздоровительного бега, приехали даже поклонники «королевы спорта» из соседнего казахстанского Уральска.
На финише каждого стартовавшего награждали оригинальной памятной медалью.
- В середине мая мы проведем на набережной еще один массовый старт «королевы спорта», - добавляет Сергей Четвериков. – В июле попробуем организовать дуатлон – с плаванием и бегом по набережной. Но главное событие для поклонников «королевы спорта» ожидается 13 августа. Впервые на волжской набережной мы в рамках Дня физкультурника проведем «Самарский марафон».
Не хотим отставать от Тольятти, где в губернии находится эпицентр Национального движения бега. Закроем городскую летнюю программу оздоровительного бега в начале ноября.
Оказывается, приобщаться к «королеве спорта» - легкой атлетике - можно не только в одиночку, но и семейными, а также корпоративными командами. Стоит только выйти на старт массовых забегов – от 500 метров до 10 километров. Дистанцию каждый выбирает себе по степени подготовки.
На этот раз желающих пробежаться в выходной по аллеям естественного стадиона – от памятника Григорию Засекину до плавательного бассейна ЦСК ВВС и обратно - набралось около тысячи человек из многих городов губернии. Чтобы принять участие в «Космическом забеге» на знаменитой набережной Волги, организованном городским департаментом спорта совместно с областной федерацией легкой атлетики и различными клубами любителей оздоровительного бега, приехали даже поклонники «королевы спорта» из соседнего казахстанского Уральска.
На финише каждого стартовавшего награждали оригинальной памятной медалью.
- В середине мая мы проведем на набережной еще один массовый старт «королевы спорта», - добавляет Сергей Четвериков. – В июле попробуем организовать дуатлон – с плаванием и бегом по набережной. Но главное событие для поклонников «королевы спорта» ожидается 13 августа. Впервые на волжской набережной мы в рамках Дня физкультурника проведем «Самарский марафон».
Не хотим отставать от Тольятти, где в губернии находится эпицентр Национального движения бега. Закроем городскую летнюю программу оздоровительного бега в начале ноября.
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